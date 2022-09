Blir det matmangel – hva skal man tro?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nylige rapporter om verdens matvaresituasjon kan skape forvirring.

Mens OECD-FAO konkluderer med uendrede eller til og med fallende matvarepriser fram mot 2031, tar forskere i NIBIO, Vista Analyse og Ruralis utgangspunkt i et scenario der vi rundt midten av århundret kan komme til å oppleve global avlingssvikt eller tørkesommer, slik som i 2018, så ofte som hvert tredje år.

Det kan i verste fall bli behov for matrasjonering. Per M. Mathisen referer begge kilder, og er neppe den eneste som spør: «Hva skal vi tro på?». Det gir oss en anledning til å forklare forskjellene på rapportene og hvorfor begge gir nyttig kunnskap.

OECD-FAOs analyse av globale matpriser viser en forventet matprisutvikling de nærmeste årene. Det er viktig for alle som satser på matproduksjon og matpolitikk å vite at det ikke forventes at prisene de neste årene går drastisk mye opp eller at de faller til nivået fra rundt 2005.

OECD-FAO sier ikke at ekstreme priser er umulige, men at det er ganske risikabelt å basere seg på en ekstrem prisutvikling.

Vår rapport forsøker å besvare et helt annet spørsmål. Rapporten dreier seg om hva som kan skje, ikke hva som forventes. Vi har valgt å forutsette særlig ugunstige omstendigheter som betyr at høye globale klimagassutslipp fortsetter og utslippskuttene uteblir.

I så fall kan temperaturøkningen allerede rundt 2050 ligge på tre grader. Paris-avtalens mål er at temperaturøkningen i 2100 ikke skal overstige to grader, og helst ikke overstige 1,5 grad.

Vi anbefaler at det norske matsystemet bør rustes for konsekvensene av en temperaturøkning på tre grader rundt midten av århundret. Sannsynligheten for en langt kraftigere temperaturøkning enn det Paris-målene tilsier, er nok begrenset. Sannsynligheten er likevel høy nok til at vi bør ta det innover oss som en reell mulighet.

Det er stor forskjell på hva vi kan forvente og hva som kan skje, eller på hva vi kan legge til grunn for våre daglige kalkyler, og hva vi bør ha beredskap for. Vi kan ikke velge om vi vil forholde oss til forventing eller usikkerhet; OECD-FAOs eller vår rapport. Begge deler er nødvendige. Vi trenger å vite mest mulig om hva som kan forventes, og må samtidig forholde oss til risikoen for at ting kan skje i strid med forventingene.

I en tid med stor usikkerhet må landbruksektoren, forbrukere, myndighetene, politikere, ja, hele samfunnet legge spesiell vekt på å styrke innsikten i hva som kan skje under særlig ugunstige omstendigheter. Det bør vi gjøre uten å glemme hva som kan forventes.

Så, vårt råd er: Forvent gjerne noe lavere matpriser de kommende årene, men rust deg for hyppig avlingssvikt og kraftige prisutslag på lang sikt, og bidra fremfor alt til at vi kutter klimautslippene så raskt og så mye som mulig!