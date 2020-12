Bli solidarisk ulvejeger!

Forvaltning av ulv er politikk, men politikken er lite ryddig. For dem som har levd lenge nok til å huske det, er i dag debatten like betent og usaklig som under kampen for selvbestemt abort var på 1970-tallet.

I Norge lager Stortinget lovene. Stortinget har også kommet til enighet om forvaltningen av de store rovdyrene gjennom flere forlik.

I 2017 fikk regjeringen i oppgave fra Stortinget om å tilpasse lovverket slik at gjeldende forlik kunne innfris. I sommer spesifiserte parlamentet ytterligere og la til at bestandsmål skulle tas hensyn til. Men fortsatt er det rom for manipulering avhengig av hvilken rovdyrpolitisk trosretning man tilhører.

Felling av store rovdyr er ett av virkemidlene Stortinget har satt for å oppfylle forlikene, gjennomført som skadefelling eller lisensjakt. De som ønsker å ta på seg denne samfunnsoppgaven, i noen tilfeller som lønnet jobb, må registrere seg som rovviltjegere i et landsomfattende register.

Det har vært en normal oppfatning at registeret er unntatt offentligheten, men med den rette politiske overbevisning og juridiske tolkning er registeret åpnet for allmennheten.

Offentliggjøring av navn på lisensjegere er del av et skittent politisk spill, hvor enkelte aktører prøver å påvirke sine trosfeller til å utøve sjikane og netthets. Om du som storviltjeger er for eller imot ulv, er i denne sammenheng irrelevant.

Det som betyr noe, er om du stiller deg bak at gjeldende stortingsforlik vedrørende bestandsmål og at fellingsstrategi skal bli fulgt.

Om du støtter forlikene, har jeg en anbefaling: Sett av fem minutter, gå inn på nettsiden til Brønnøysundregistrene og registrer deg som lisensjeger. Gjør det selv om det er usannsynlig at det blir jakt på ulv, bjørn, gaupe eller jerv i ditt nærområde, eller du selv er med på slik jakt.

Ved å registrere deg oppnår du tre ting:

1. Du viser din solidaritet med dem som utfører jobben.

2. Du reduserer muligheten ekstremister har til sjikane, fordi du er med på å vise at det er mange av oss.

3. Du synliggjør for myndighetene at det er mange som ønsker en aktiv forvaltning av rovdyr etter gjeldende forlik og regler.