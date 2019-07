Bli kvitt mygg og knott

Felleskjøpet med sin grønne og gule logo skal nå forhandle en supereffektiv myggfelle som skal gjøre sommerkveldene mygg -og knottfrie for folk på hytta, som sitter i hagen, eller på terrassen. Den skal kunne fange og drepe 80.000 insekter i løpet av en uke. Lar man maskinen gå i 4 til 6 uker har man redusert myggbestanden i et område på ca. 4 dekar. Ja, da blir det herlig å være til!

Hadde det ikke vært bedre at alle disse små skapningene hadde blitt mat for fugler og fugleunger? Er det ingen miljøansvarlig i Felleskjøpet? Å forhandle et slikt produkt synes jeg de skulle holde seg for god til. Det er allerede nok insektfeller i handelen fra før.

Insekter er i ferd med å bli utryddet. Biler, tog, fly, landbruksmaskiner og vindmøller for å nevne noen som tar livet av uhorvelige mengder insekter.

Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig, dette utgjør 1200 milliarder individer årlig. Tenk over disse tallene.

Annonse

Alt som beveger seg over en viss hastighet tar livet av insekter. Vindmøller tar også livet av ørner. For ikke lenge siden ble havørn nr. 96 funnet drept på Smøla.

Må si det forbauser meg at miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom velsigner denne vettløse utbyggingen av vindmøller her til lands, selv om de sier at de ikke gjør det for enhver pris. På Frøya har det vært voldsomme demonstrasjoner.

Dette er en verre rasering av norsk natur enn vannkraftutbyggingen, og med en farligere konsekvens.

Tar vi livet av alle insekter, ligger også menneskeheten tynt an.

For en gal, gal verden vi lever i.