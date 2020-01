Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran seiler under falskt flagg når han i et innlegg om fergepolitikk skylder på de borgerlige partiene og regjeringen for de store økningen i fergeprisene.

Som tidligere gruppeleder i Nordland er derimot Skjæran selv en av arkitektene bak et nytt «båt- og fergekart» som har ført til massive rutekutt og prisøkninger på fergene i Nordland – som har opprørt kystbefolkningen i en årrekke.

Det var Stoltenberg-regjeringen som i 2010 overførte en rekke statlige fergesamband og veier til fylkene. Egentlig uten en klar plan for finansiering av etterslep på investering og vedlikehold, men det var likevel et forsøk på å styrke lokaldemokratiets rolle og ansvar.

Nå roper altså de samme partiene at staten må ta tilbake ansvaret. Dette handler faktisk også om politisk prioritering. 25 millioner kostet siste prisøkningen på ferge for kystbefolkningen i Nordland. Det er tilfeldigvis samme sum Arbeiderpartiet skal bruke på Bodø som Europeisk kulturhovedstad.

Både tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), og nåværende Knut Arild Hareide (KrF), samt leder av transportkomiteen, Helge Orten (H) – har sagt at staten skal ta ansvar for det staten har ansvar for.

Det viktigste for oss er at innbyggerne skal ha et godt ferjetilbud til en fornuftig pris. Derfor vil vi se på Autopass-ordningen og om finansieringen av lav- og nullutslippsferjer er god nok.

Kommunaldepartementet har også bestilt en ekstern vurdering av mulighetene for å finne objektive kriterier for båter som er mer treffsikre enn dagens kriterier i fylkeskommunenes inntektssystem.

Før 2010 var det ett felles ferjeregulativ for hele landet. Vi i Høyre mener det ville vært mer ryddig med ett felles pris- og rabattsystem for alle ferjene. Det ville gitt økt forutsigbarhet og vi ville unngått slike prisøkninger som Skjæran og de rødgrønne kumpanene i Nordland har satt i verk.

Det fremstilles også som at Staten har pålagt fylkene å investere i null og lavutslippsferger, men disse retningslinjer gjelder kun statens egne ferger.

Skjæran hevder fylkene er tvunget til å øke fergetakstene pga. kutt i overføringene til fylkene og skattelettelser til de rike. Det korrekte er at fylkes og kommuneøkonomien er meget god og at fylkene nå får beholde mere penger til egen verdiskaping – fremfor å sende mer skattepenger sørover til Oslo, slik Arbeiderpartiet vil.

Nordland har gått med store overskudd og fått langt større overføringer enn beregnet i egen økonomiplan. For 2020 er overføringene hele 434 millioner høyere enn beregnet i egen økonomiplan (ikke prisjustert).

Allerede i 2015 kuttet de rødgrønne båt- og fergeruter i Nordland for å spare, men mellom 2015–2017 ble fylkene kompensert for faktiske utgifter til drift av båt og ferger. Kun staten sparte altså noe på disse kuttene. Siden da har kystbefolkningen i Nordland jevnlig blitt uroet av dette såkalte nye «båt- og fergekartet».

Staten kan ikke overprøve fylkenes vedtak og ansvar de har fått gjennom kommuneloven, men det er ønskelig å komme i en mer konstruktiv dialog. Dette handler først og fremst om kystbefolkningens behov for et anstendig prisnivå og et ferge og samferdselstilbud som kan bidra til vekst og bosetting langs kysten vår.

Å bare skylde på regjeringen og bruke politisk skremselsretorikk er en lite konstruktiv tilnærming fra Aps nestleder. Å seile under falskt flagg i debatten hjelper ikke kystbefolkningen. Det bør være mulig å samles om en tverrpolitisk problemforståelse og finne tiltak fra både stat og fylker som i sum gir et mye lavere prisnivå på fergene – med økt bosetting og utvikling på kysten som positivt resultat.