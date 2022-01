Debatten som pågår om høye strømpriser bør også handle om hvordan vi kan øke produksjonen av biogass i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når “alt” skal elektrifiseres, vil utfordringene med for lav produksjonen til å møte den økende etterspørselen bare blir større i årene som kommer.

Ifølge biogassbransjen er det mulig å produsere 10 TWh basert på norske bioressurser i 2030. Det tilsvarer 7 prosent av den norske produksjonen av elektrisk kraft.

Et slikt tilskudd av fossilfri energi til den norske energimiksen vil være med å balansere ut tilbud- og etterspørselssiden, og redusere markedsprisen på energi for næringslivet og innbyggere. I tillegg vil økt produksjon av biogass bidra til bedre forsyningssikkerhet og et fornybart energisystem.

Avfallet som brukes i produksjonen av biogass kommer fra hele landet. Biogassanlegg bygges i alle regioner og skaper nye, grønne arbeidsplasser der folk bor, akkurat slik politikerne sier de vil. Nye arbeidsplasser og lavere energipriser bør være nok til at biogass blir en del av debatten og løsningen.

Lokal produksjon og bruk av biogass vil også redusere behovet for ytterligere investeringer i strømnettet som befolkningen må betale over nettleien – på toppen av den høye strømprisen.

Økt produksjon av biogass krever investeringer som er avhengig av forutsigbare markedsbetingelser, og disse kan vedtas av politikerne. Støtte til investeringer, harmonisering av regelverk og innretning av virkemiddelapparatet er alle tiltak som politikerne kan gjøre noe med.

Veien til rimeligere energipriser behøver ikke være så lang, men den krever handlekraftige og beslutningsdyktige politikere.