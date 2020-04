Biogass er en god klimaløsning

Noen bærekraftige løsninger kan du selge så mange ganger du bare orker. Det er faktisk selve kjernetanken i sirkulærøkonomien. Men i innlegget «Gjødsla er bondens gull» i Nationen beskylder Arve Lian og Jon A. Svenningsen Bondelaget for å «selge bilen to ganger» når vi i Landbrukets klimaplan både peker på husdyrgjødsel til biogassproduksjon og karbonlagring i jord som gode klimaløsninger.

De mener det er en indre motsetning mellom de to og at vi sløser med husdyrgjødsla. Jeg vil starte med å minne om at det å bruke et råstoff flere ganger er selve grunnideen i sirkulærøkonomien, og neppe sammenlignbart med en forbrytelse, slik det lille ordspillet til Lian og Svenningsen tenderer mot.

Det er trenger heller ikke være noen motsetning mellom å øke karboninnholdet i jorda og å bruke mer husdyrgjødsel til biogassproduksjon. For det første er husdyrgjødsla fortsatt bondens gull, også etter at det har vært gjennom et biogassanlegg. Bønder som leverer husdyrgjødsel til biogass får tilbake en biorest som brukes til gjødsel. Innholdet i denne bioresten avhenger av hvilke råstoffer som brukes i biogassanlegget, men kan ha høyere næringsinnhold og volum enn i den opprinnelige husdyrgjødsla.

Lian og Svenningsen mener videre at bioresten har større nitrogentap enn husdyrgjødsel, i «størrelsesorden 30-70 prosent». Forfatterne oppgir ikke kilder for sitt høvelig rause intervall, men som de sikkert vet har kan husdyrgjødsla også ha et betydelig nitrogentap opp mot 70 prosent. Det er også vanskelig å finne hold i påstanden om at bruk av biorest krever mer mineralgjødsel og den står i motstrid til hva bønder som bruker biorest til gjødsel rapporterer om i dag. God utnyttelse av nitrogenet i gjødsla er uansett viktig for bonden og for klimaet.

Løsninger for bedre bruk av gjødsla, som større lager og bruk av stripespreder, er derfor også en viktig del av Landbrukets klimaplan. For det andre er det vanskelig å se at bruk av gjødsel til biogass står i motstrid til mål om økt karbonlagring i jord. I Landbrukets klimaplan peker vi særlig på bruk av fangvekster og biokull for å styrke karbonlagringa i jord. Det er verdt å minne om at dette er løsninger som skal sørge for en forholdsvis stabil lagring av karbon i jordsmonnet. Tilførsel av biologisk materiale gjennom gjødsel mineraliseres derimot raskt, og bidrar derfor i forholdsvis liten grad til varig karbonlagring.

Til slutt mener forfatterne at biogass er en gammeldags løsning. Det får stå for deres regning. Jeg registrerer heldigvis at Stortinget ikke er enige, og har til og med bedt regjeringa om å legge fram en handlingsplan for hvordan vi kan øke produksjonen og bruken av biogass framover. Når det er sagt så bør vi hele tiden være åpne for at det kan komme nye og bedre klimaløsninger til. Derfor skal Landbrukets klimaplan oppdateres hvert år. Kanskje vi om få år implementerer klimaløsninger i jordbruket som ikke en gang var påtenkt i dag. Men i mellomtiden vil jeg advare mot å sitte og vente. Det har vi rett og slett ikke tid til.