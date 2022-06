Biodrivstoff laget av avfall dominerer

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen den 28. juni stilles det spørsmål om «hvorvidt de rike landene (heriblant Norge), i en situasjon med mulig matvarekrise, skal opprette krav om innblanding av korn i bensin og diesel».

Bakgrunnen for saken er en kronikk skrevet av NMBU-økonomene Marie Steen, Torun Fretheim og Ole Gjølberg. Hovedpoenget i saken var at vi importerer 169 millioner liter konvensjonelt drivstoff.

Det som ikke framgår, er at to tredjeparter av biodrivstoffet som omsettes i Norge er avansert biodrivstoff, som ikke konkurrerer med matproduksjon. Det er heller ikke nevnt at forbruket av konvensjonelt biodrivstoff er sterkt fallende i Norge.

Avansert biodrivstoff, som er det drivstoffet som det brukes mest av, framstilles i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

I Miljødirektoratets forslag til nye innblandingskrav til diesel og bensin som ble sendt ut på høring tidligere i år, er kravet til innblanding av avansert biodrivstoff skjerpet ytterligere på bekostning av det konvensjonelle. Nobio og Skogeierforbundet støtter en utfasing av konvensjonelt biodrivstoff.

Nationen stiller også spørsmålet om hvor effektivt det er å blande inn biodrivstoff for å redusere CO2-utslippene. Gjølberg siteres på at omsetningskrav for biodrivstoff på vei og luft bør settes på vent.

Det norske forbruket av biodrivstoff ga et redusert utslipp i det norske klimaregnskapet tilsvarende cirka 1,2 millioner tonn CO2 i 2020. Til sammenligning har konvertering til elbiler gitt en reduksjon i utslippene på om lag 0,5 millioner CO2.

I en situasjon der Norge ligger langt etter skjemaet for å redusere utslippene i tråd med føringene fra FN og våre egne klimamål, må det være en svært dårlig idé å øke utslippene fra biltrafikken. Regjeringen har i Hurdalsplattformen gått inn for økt bruk og norsk produksjon av avansert biodrivstoff. EU har tilsvarende ambisjoner.

I dag er produksjon av norsk biodrivstoff relativt begrenset. Det er imidlertid flere gode norske initiativer på gang for å bygge opp biodrivstoffproduksjon. En innenlandsk produksjon av biodrivstoff basert på blant annet sidestrømmer fra skogbruk og sagbruksindustrien, vil på toppen av klimaeffektene, bidra til å skape framtidas grønne arbeidsplasser.