Billigst mulig - gir blaffen i konsekvenser

Og dette vil de, helt uten tanke på fremtid for egne barn og for dyrevelferd.

Allerede på 60-tallet startet Stein Erik Hagen sammen med sin far Norges første Pallebutikk i Theresesgate; mat på paller.

Det, ble billig for kunder og Hagen ble derfor styrtrik.

Dette var i en tid hvor Norge bygde seg opp etter krigens grusomheter, og nøysomhet var tvingende nødvendig for å kunne komme seg lengst mulig unna fattigdommen som fortsatt hugget etter ofre. De fleste hadde vært fattige, forsto virkelig hva det innebar, og ville for alt i verden Ikke tilbake til det. Dette, gjorde at de fleste også var de nærmeste til å strekke ut en hånd til de som ikke klarte å komme seg ut av det fattige livet.

Uansett, nå var ideen om at mat kan være billig, født.

Fra da, og til nå har det vært det viktigste når det gjelder forholdet mellom mat og konsumenter i Norge. Og, det skal være billig billig. I 60 år har det overordnete målet i Norge vært at maten skal koste minst mulig.

I et land som i dag kun bruker 11 prosent av inntekten sin på mat - mens hvert 9. menneske i resten av verden verken har mat eller rent vann - kan de ikke få maten billig nok! Her har de fått både føringer og hjelp av Forbrukerrådet og Norges største avis VG, med matportal (fiasko) og matbørs (fortsatt levende).

Hvorfor skal Norges største avis fortelle nordmenn som bruker en brøkdel av inntekten sin på mat, fortelle nordmenn hvordan de kan spare ytterligere penger på mat?

For de svært, svært laaaangsomme, kunne man i dag se NRK Brennpunkt og "oppdage" hvilket helvete mange norske griser daglig lever i. Grisen står faktisk på tur til å bli den neste organdonoren til mennesker. Grisen er både meget intelligent og meget følsom.

I programmet ble griser slått, sparket, overlatt til seg selv mens den led med dødelig utfall, og ikke minst, de ble utsatt for den groveste og mest smertefulle behandling, helt uten smertelindring.

Hvor mange menn rekker opp hånden og sier JA til å bli sterilisert uten bedøvelse? Men grisen skal gjennomgå det?

Et lite innblikk å danske industrigrisehus er nok til å aldri spise gris igjen i solidaritet med det stakkars dyret. Nå vet vi at Norge virkelig også har "sine svin på skogen". Men, vi vil jo ha bilig billigmat, som en av bøndene sa.

Håper VG dropper matbørsen, folk begynner å sette sine barns fremtid foran sin egen og at alle begynner å innse hvor "billig" vi i Norge slipper unna det majoriteten i verden faktisk er utsatt for!