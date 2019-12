Sp-ledelsen må innse alvoret.

Polarisering redder ikke verden, skriver Ida Riis-Johansen i Nationen 4. desember. Hun vil finne gode løsninger i fellesskap. Det er vi gjerne med på, men først må ledelsen i Senterpartiet ta inn over seg alvoret.

Vi trenger en radikal omlegging av miljøpolitikken dersom vi skal redde både by og land, og for den saks skyld, verden.

Lokalt er Sp det partiet vi samarbeider mest med etter valget. I mer enn 50 kommuner står vi sammen om bevaring av matjord, nullutslipps-krav i nye hurtigbåtanbud, og mye annen god miljø- og distriktspolitikk.

Likevel er det ikke overraskende at Trygve Slagsvold Vedum er upopulær blant MDGs velgere, så lenge partiet sentralt kjører på med billig retorikk og stråmenn framfor å diskutere politiske løsninger.

Annonse

Når Senterpartiet påstår at en ansvarlig klimapolitikk truer folk i distriktene, er det både deprimerende og provoserende, ja direkte uansvarlig i møtet med vår tids klima- og naturkrise.

De spiller på en falsk miljøkonflikt mellom by og land, mens det vi trenger er et Norge hvor bygder og byer går sammen.

Jeg skjønner godt at noen syns det er vanskelig å svelge at MDG legger på avgiftene på både flyreiser, bensin og diesel. Men forskerne er entydige på at forurensning må bli mye dyrere dersom vi skal få ned utslippene. Likevel har Sp som hovedkrav at bensin og dieselprisene skal ned. Jeg inviterer Vedum og gjengen til heller å bli med oss på å få til et kraftig løft til for en raskere elektrifisering i distriktene.

MDG vil også innføre en klimabelønningsordning som betaler økte klimaavgifter direkte tilbake til folket. Dette betyr at både voksne og barn vil få, og vi vil gi dobbelt så mye til folk i distriktene som i byene. Fordi også vi vet at de som bor utenfor byene er helt avhengige av bilen for å kunne leve gode liv.

Ekte grønn politikk er en forutsetning for verdiskapning og bosetting i hele landet. Det er i distriktene mye av det grønne skiftet skal skje. Det er her ferger, hurtigbåter og skip skal seile og legge til, det er her man virkelig er avhengig av elektriske biler og transport, og det er her vi lager maten vi skal spise. Det er også her verftene ligger, industrien og fjordene våre.

Så jeg håper grasrota i Sp tar et oppgjør med Vedums lettvinte bensin og avgiftspopulisme til fordel for en ansvarlig plan for grønn omstilling av hele Norge. Riis-Johansens innlegg er et godt tegn i så måte.