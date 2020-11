Bevar myra for å stoppe flommen

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå hva disse naturgodene faktisk betyr for hver enkelt av oss, men denne høsten har vi fått se hvordan tap av natur i aller høyeste grad påvirker både samfunn og enkeltmennesker: Uten naturområder trues vi av overvann og flom.

Det har regnet i høst, og det har regnet mye. Særlig på Østlandet. På målestasjonen på Blindern ble det i oktober registrert 205,9 millimeter nedbør, som er den nest våteste oktobermåneden som noen gang er registrert (rekorden var i 2014).

Mandag 2. november var flom, overvann og oversvømmelser toppsak i nasjonale medier, og på NRK kunne vi lese om huseier Harry Berg som for fjerde gang på ti år fikk uthuset sitt under vann. Han fortalte at det hadde blitt verre etter at myra overfor tomta ble erstattet av bolighus.

Det spiller stor rolle hvor styrtregnet lander. Når vannmassene treffer hustak, parkeringsplasser og veier, renner det raskt videre på overflaten, og avrenningsrør og grøfter blir overfylt. Ofte tar det med seg forurensning, avløpsvann og annet grums på veien. Det fosser ned i elver og bekker, som raskt blir fulle og går over sine bredder. Det skitne vannet ender opp i kjellere og på oversvømte parkeringsplasser.

Hvis vannet derimot treffer et naturområde, med våtmark og skog, blir vannet i stor grad værende i naturen. En liten tørr dott med mose kan suge opp flere titalls ganger sin egen vekt i vann. Har du kanskje gått på tur i skogen i regnværet og sett de irrgrønne moseteppene som brister av fuktighet, og regnet som sakte drypper ned fra trærne? Eller kjent hvordan joggeskoene blir søkkvåte av å gå gjennom en våt gressflekk?

Noe av vannet blir brukt av plantene når de vokser, noe av det synker ned i bakken gjennom den porøse jorda, mens noe av det blir sakte drenert ut til elver og bekker. Siden ikke alt kommer på en gang, blir det ingen oversvømmelse, og kjelleren din er reddet.

Harry Berg mista sine nærnaturområder, og opplevde at vannet kom flommende inn i uthuset hans i stedet. Mange andre nordmenn har også fått kjenne vannets krefter på kroppen: Hvert eneste år utbetaler forsikringsselskapene over 1,5 milliarder kroner etter vannskader på bygninger og innbo.

I framtiden blir det enda våtere og villere. Det blir mer styrtregn, og mer risiko for flom. For å hanskes med alt vannet, er vi nødt til å ta vare på naturområdene våre, og anlegge nye grøntområder i byene.

En asfaltjungel med bare harde overflater er å be om trøbbel når klimaendringene truer! Skadekostnadene etter overvann kan bli opp mot 100 milliarder kroner de neste 40 årene, ifølge en NOU-rapport. Å bruke en andel av denne kostnaden på å bevare naturområder, er et fornuftig valg.

De få millionene som er satt av til natur i statsbudsjettet, er dessverre et puslete forsøk på å løse et stort, alvorlig samfunnsproblem.

