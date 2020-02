Bestefar og pelsdyra

Du såg han aldri gå med børsa på jakt, sannsynlegvis fordi han ikkje orka å skyta levande dyr.

I mellomkrigstida var han ein av dei som starta opp med pelsdyr, rev. Då eg var liten, 40–50 år seinare, synte han med glede fram revebura, som han hadde plassert rundt om på garden.

Ingen skal få meg med på at pelsdyroppdrett ikkje er foreineleg god dyrevelferd.

På Stortinget er det stemning for at pelsdyrbøndene skal få full kompensasjon for å slutta. Eg meiner nei, pelsdyrbøndene treng ingen kompensasjon. Dei treng å få halda fram med å driva si næring.