De fant den aldri igjen, og han og bestemor visste ikke sin arme råd – de hadde 10 unger som skulle leve av det de kunne produsere til eget bruk og for salg.

Da kom bygda dem til unnsetning. En av dem tok til orde for en kronerulling, og det ble satt opp et oppslag på butikken på Fagernes. Med snirklete skrift sto en kort forklaring om hva som hadde skjedd, og en anmodning om å bidra med det man kunne for at Ole Kampen skulle få kjøpt seg en ny hest.

Alle visste at han var en hedersmann, hardtarbeidende og skikkelig. Og lista ble fylt med navn og en sum, de aller fleste kunne avse 0,50 kroner til saken. Et par naboer kunne klare 1,00 kroner, og en person kunne skrive hele 2,50 kroner ved siden av navnet sitt – butikkeieren.

Jeg kjenner ikke detaljene i historien, men det ble nok kjøpt inn ny hest, for mine besteforeldre greide å beholde gården og ungeflokken og levde til de ble gamle begge to.

Dette oppslaget dukket opp i dødsboet etter min yngste onkel, som overtok gården. Det ble nok tatt vare på i takknemlighet og respekt for at bygda, hvor de fleste sikkert hadde det like stritt i hverdagen, ville hjelpe en nabo i nød med det lille de kunne.

Denne tanken om å stå skulder ved skulder, og hjelpe hverandre i vanskelige tider, er den noe vi utviklet sterkere her i landet enn andre steder i verden? Man kan undres, siden vi har greid å oppnå en annen grad av fordeling enn man ser i de fleste andre land.

Og ville vi i det hele tatt ha overlevd, på fiske i kulde og storm, på de små gårdene høyt til fjells – om vi ikke hadde en stor grad av samarbeid? De som ikke greide seg ble fordelt mellom de som hadde mer, og tatt vare på.

Vi har til og med greid å ta vare på de enorme inntektene fra olje og gass på en måte som skiller seg fra alle andre land: I stedet for å gjøre en liten gruppe styrtrike har de gjort oss alle i stand til å leve gode liv. Hvorfor tenke på denne saken nå?

Jo, jeg bekymrer meg over utviklingen som virker mer tydelig enn noensinne. Hvordan går det med denne holdningen til samarbeid fremover?

I høst har det vært mye debatt om skatt på naturressurser og formue. I debatt etter debatt har de stått frem, de som har tjent seg søkkrike på laks og olje og eiendom. Katastrofen har rammet dem hardt, og nærmere 40 av de aller rikeste idrettsstjernene og andre milliardærer ser ingen annen utvei enn å flytte til Sveits for å overleve. Der kan ikke futen nå dem.

Og så vi som så gjerne skulle stått skulder ved skulder igjen, for å komme oss igjennom den virkelige katastrofen vi alle står i sammen – klima- og miljøkrisen. Det grønne skiftet. De nødvendige forandringene. Det er nå vi skal ta vare på vår felles ungeflokk, som er i ferd med å miste motet. Alarmen har gått for lengst: en av fem studenter sliter med selvmordstanker.

Når jeg ser disse diskusjonene, hvor Norges rikeste menn sloss for å slippe å betale mer til fellesskapet, får jeg unektelig følelsen av å se en flokk bortskjemte, grådige, voksne barn sitte ved sin Moders dødsleie og sloss om arven heller enn å pleie den syke.

I sakene etter mine besteforeldre fant jeg også et vakkert, innrammet diplom. «For forsiktig behandling av ungskogen» tildelt Ole Kampen. Min fattige, hardtarbeidende bestefar visste å ta vare på selve fremtiden for de kommende generasjoner.