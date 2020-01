I år er det 20 år sidan eg var russ. Eg kom på det då det tikka inn ein invitasjon til russejubileum i slutten av mai i år, nokså nøyaktig 20 år etter at tok i mot vitnemålet mitt frå vidaregåande skole. Nokre månader etter at eg hadde fått vitnemålet mitt, flytta eg heimanfrå, og vaksenlivet kunne starte. Den gongen visste eg ikkje kva eg kunne vente meg av livet som vaksen. Men eg såg for meg at det kom til å bli nokså likt det livet foreldra mine hadde, med den same dramaturgien: Ta høgare utdanning, leve studentlivet, få seg jobb, familie, hus, mens ein fyller opp bokhyllene med bøker, frysaren med sjølvplukka bær og stablar sine eigenkløyvde ved lagvis i vedskjulet bak terrassen.

I starten kjennest det som ein leik, og litt etter litt formar ein sitt eige vaksenliv, med noko av det ein er van med heimanfrå, og noko nytt som dukkar opp. Frysaren er fylt opp, det same er bokhyllene. Livet består av fem kvardagar og to helgedagar kvar veke, pluss nokre ekstra kjærkomne rauddagar i ny og ne. Eg må vaske badet, finne på noko å lage til middag og betale ei altfor høg straumrekning rett som det er, og sparebanken heime er framleis den som eig mest av leilegheita mi. Den største forskjellen på vaksenlivet til meg og foreldra mine er at veden min blir køyrd fram til døra mi med varebil, levert i sekkar, boren ned i boden og betalt med kort. Og at eg bur åleine og ikkje har barn.

Det at eg ikkje har barn er verken eit medvite val eller noko eg definerer meg sjølv ut frå. Men i møte med ein del folk som har barn, opplever eg ofte at vaksenlivet mitt blir sett på som ei slags b-utgåve av det å vere vaksen. Ei slags forlenga russetid, framleis ein slags leik. Og same kva eg no greier å bruke timane og dagane på i dette vaksenlivet, er det vanskeleg å imponere noko særleg, så lenge eg ikkje har barn. ”Men du har jo ikkje barn, då”, seier desse folka og smiler, viss eg har gjort eitt eller anna potensielt imponerande. Som å ha unnlate å få så mange grå hår, tatt på meg eit frivillig verv, gått nokon ekstra rundar med eit prosjekt på jobb, strikka ein genser, skrive ei bok. Eller brukt tre veker av ferien min på å passe på andre folk sine barn. Om det er meint som ei trøyst til seg sjølv eller som ei slags påminning til meg om eit eller anna, veit eg ikkje. Om at det må vere såpass når du ikkje har barn å bruke tida di på? Eller at eg ikkje er ordentleg vaksen?

Ofte er det dei folka som ikkje hadde spesielt store ambisjonar før dei fekk ungar, som skyv ungane framfor seg for å forsvare seg mot eit eller anna vi utan barn har gjort. Som om alt er ein konkurranse. Eg kjenner uambisiøse folk med barn og uambisiøse folk utan barn, eg kjenner folk i toppstillingar, folk med mange frivillige verv, folk som gir ut bøker og folk som lager dei mest fantastiske festane som har barn – og eg kjenner akkurat den same type menneske som ikkje har barn. Eg kjenner latsekkar med og utan barn, og eg kjenner arbeidsjern i begge kategoriar. To kategoriar eg elles aldri kategoriserer folk etter. Fordi eg vel folka i livet mitt etter heilt andre kriterium.

Poenget mitt er at gode og dårlege personlegdomar, talent, ambisjonar, arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og viljestyrke ikkje er fordelt etter om ein har barn eller ikkje. Heller ikkje timane i døgnet. Vi må alle prioritere. Og vi sit vel alle med draumar vi ikkje har fått oppfylt. Å skrive bøker er ein draum eg har prioritert å gjennomføre. Det krev ein ide, eit forlag, eit visst talent – men aller mest vilje til å prioritere å bruke mykje tid på det. ”Du kan jo gjere det fordi du ikkje har barn”, sa ei dame eg møtte som har barn. Eg trur aldri ho hadde komme til å skrive bok om ho ikkje hadde barn heller. Primært fordi ho ikkje kan å skrive.

Det er andre ting eg ikkje får gjort. Og eg blir sjukt imponert over korleis folk eg kjenner sjonglerer timane i døgnet med ungar, karriere, verv og andre hobbyar. Vi gjer alle prioriteringar, frå dag til dag og for livet i stort. Denne teksten rakk eg for eksempel å skrive fordi eg droppa å vaske badet. Det er mange måtar å leve eit vaksenliv på, både om ein lever som ein eller som fleire, med eller utan barn. Og eit vaksenliv utan barn er også eit normalt liv. Ikkje ein leik, ikkje ei forlenga russetid.

Det er fredag i dag, og når kvelden kjem, er det freistande å tru at vi som ikkje har barn er på ein eller annan gøyal fest. Det kunne ha vore og det skjer rett som det er, men truleg sit eg som eit slakt i sofaen og ser på Mesternes mester mens eg drikk ein halv øl. Eg kjenner at eg ikkje er 19 år lenger. Det er trass alt 20 år sidan eg var russ. Eg har blitt vaksen.