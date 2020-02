Bernkonvensjonen nok en gang

I Nationen 19. februar med overskriften “Vil gjøre Norge til en Europeisk skamplett”, sier MDG’s Une Aina Bastholm at hun er skremt over kursen Ap har tatt i ulvepolitikken, og minner om at det var Ap som styrte landet da Norge undertegnet Bernkonvensjonen i 1979. Ja, og den som var med og forhandlet fram denne konvensjonen og undertegnet den var ekspedisjonssjef Erik Lykke.

Jeg har gjentatte ganger, i forskjellige aviser, referert til hva Lykke uttalte til Aftenposten 30. januar 2004, men har til dags dato ikke fått noen reaksjon på det.

Jeg prøver nok en gang å referere til hva han uttalte: “Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med og forhandlet frem, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha ei målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.”

Ifølge denne uttalelsen, som hvem som helst kan laste ned fra internett, har ikke Norge noen forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen når det gjelder ulv, men til tross for dette gjentar disse rovdyrvernerne til stadighet at vi har slike forpliktelser.

Vi må jo gå ut fra at han som var med å framforhandlet denne konvensjonen har førstehånds kjennskap til hva den sier om ulv?