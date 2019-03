Berekraft og kjøpekraft

Arne Grønlund i Nibio gjev seg ikkje. Berekningar syner ifølge han at slik produksjon ikkje er berekraftig. Eg har lyst å bringa eit nytt moment inn i debatten – pris og kjøpekraft.

Kjøper vi eit gode, det vera seg mat, materielle ting, eller opplevingar, er prisen eit ganske godt mål på ressursane som ligg bak å framskaffe dette godet. Unnatak vil sjølvsagt vera når etterspurnaden langt overgår tilbodet, eller det vi kjøper har stor symbolverdi. Døme kan vera hotellrom i Tromsø i nordlyssesongen, vin i ultraklassen, eller statuskunst. Dei færraste menneske bruker mykje av kjøpekrafta si på ein slik måte. I regelen vil ressursbruken bak eit gode, kall det gjerne klimaavtrykket, syne seg i mengda kjøpekraft som trengst for å kjøpe det.

Dersom storfekjøt frå reine kjøtfe er så lite berekraftig, er det merkelig at dette framleis er ein stor og veksande industri i verda. Poenget er at marknaden er viljug til å betale meir for slikt kjøt, enn for fjørfe og svin. Med raudt kjøt på bordet vert matbudsjettet høgare, og vi har mindre kjøpekraft att til anna forbruk. Kan hende må vi avstå frå den tredje sydenturen dette året? Høgare pris på kjøtet fungerer akkurat som ei klimakvote på flybilletten.

Argumentet er gyldig også på andre område. Folk skaffar seg el-bilar av økonomiske grunnar, få av idealistiske. El-bilar frigjer soleis kjøpekraft hjå eigaren. Brukar han denne ekstra kjøpekrafta til beste for klimaet? Dei høge straumprisane i vinter svir på pungen hjå folk med låg kjøpekraft, men er opplagt klimavennlege. Store straumrekningar utset nok mange planlagde anskaffelsar eller utskeielsar. Lønsoppgjeret kan bli redninga!

Matprisar får meg ofte til å stusse. 20 kroner for 150g sukkererter frå Kenya (133/kg).

I kjøtdisken ligg det svinekotelettar til 39,90/kg. Eit 700 grams brød kostar gjerne kr 36,-.

Lettsalta torsk er godt, men dyrt, kr 136/kg. Det er mykje fokus på kjøt og berekraft, men kvifor er (nokre) grønsaker, brød og fisk dyrare? Vi bør ete meir fisk og meir grønt, vert det sagt. Men tyder ikkje prisane på at også desse varene krev store ressursar i produksjonen?

Eg har levd nokre år. I den tida er det klare pristrender på mat. Dyrare grønt og mykje dyrare fisk, billigare kjøt, og billigare sjampinjong.

Velståande menneske er ikkje berekraftige. Å leva til vi er 100 er slett ikkje berekraftig.

Men likevel er det velstand og langt liv vi strevar etter. Kun Framtiden i våre hender har våga å påpeike dette. Hardkøyret mot kjøt, og særleg det raude, er ei avleiingsmanøver frå det saka gjeld – velstand.