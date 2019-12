Berekraft er meir enn økonomisk lønsemd, Nortura

I pressemeldinga seier Nortura sin styreleiar at det ikkje er lett å legge ned ei hjørnesteinsbedrift. Å fjerne eit hjørne veit vi ofte får store konsekvensar, «ting» kan velte.

Dei største konsekvensane er det enda ein gong små distriktskommunar som får kjenner mest på, denne gongen Otta og dei 78 arbeidstakarane som er hardt ramma av dette!

Nortura som organisasjon må med dette gjere om på sitt eige formål om å bidra til verdiskaping ute i distrikta. Nortura syner også til berekraft i sin argumentasjon, berekraft er langt meir enn økonomisk lønnsemd.

Men, det er ei også ei kjensgjerning at den politikken sittande regjering fører styrer utviklinga i ei retning; Norge som nasjon treng ikkje distrikta og folket som bur der!

Sittande regjering må ta ein stor del av ansvaret for det som skjer

Nortura står ikkje aleine om å måtte ta ansvar for denne nedlegginga.

Det blir vist til omstilling på grunn av pressa økonomi. Slike omstillingsprosessar, som fleire organisasjonar med produksjon rundt omkring i landet kjem i, får same endelikt; dei blir ikkje effektive nok, einingane er ikkje store nok og industrialisert produksjon er det einaste svaret.

Små produsentar blir med dette skvisa ut, marknadsføringa styrer forbrukarane i den retninga at billig mat er bra mat, og dei små- og mellomstore bruka blir lagt ned.

På dette viset og med denne politikken får vi ikkje gjort noko med all importen frå resten av verda og dumpinga av mat produsert på norske ressursar. Vi får ikkje gjort noko med at landbruket blir skulda for store klimautslepp, attgroing og dårleg dyrevelferd. Kjøtt produsert på norske ressursar blir ikkje bydd fram til forbrukarane og krav om auka sjølvforsyningsgrad egner seg best til bruk i festtalar.

Korleis kan vi fylkespolitikarar i Innlandet starte stabiliseringa av det hjørnet som regjeringa i dag aktivt har vore med på å rive ned, og som nå har ført til at 78 arbeidstakarar går inn i julehelga utan arbeid? Korleis skal vi i lag arbeide for å sikre gardbrukaren anstendig betaling for mat produsert på norske ressursar rundt omkring i heile landet?

Vi har ikkje god tid på å oss til å ta fatt på denne og liknande triste hendingar rundt omkring i distrikta, sittande regjeringa arbeider svært fort!