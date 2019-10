Beredskapslagring nok en gang

Matekspert og førsteamanuensis Eirik Romstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) mener Norge må vurdere nødvendigheten av et beredskapslager med korn opp mot hvor mye et lager vil koste.

Her drar han inn kostnaden ved et lager. Han er selv ansatt ved NMBU der den nye veterinærhøyskolen er under oppføring til en kostnad på ca. 7,5 milliarder. På toppen av det hele fikk vi nettopp høre at det vil bli overskridelser på over en milliard.

Har mateksperten noen gang tenkt på hva den milliarden kunne brukes til?

I Stavanger har Felleskjøpet Agri en silo som rommer 195000 tonn. Ved å fylle den opp med matkorn kan den brødfø Norges befolkning et halvt år. Kostnaden ved å fylle den opp vil trolig bli langt under 400 millioner kr.

Å drifte anlegget koster trolig ikke mer enn 50 millioner pr. år.

Det vil si at Norge kan få et beredskapslager med matkorn for et halvt år og drifte det i 12 år for den milliarden NMBU vaser vekk på grunn av dårlig planlegging.

Norge har bestilt 54 jagerfly til en kostnad på 1,2 milliard pr. stk. pluss helikoptre, fregatter og stridsvogner til enorme summer.

Det er dette som kalles beredskap, Eirik Romstad.