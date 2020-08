På slutten av sekstiårene hadde Norge ca. 300.000 tonn med matkorn på lager. Etter 2003 har ikke Norge hatt korn i beredskap. Jeg mener det er viktig å bygge opp igjen beredskapslager for korn og andre matvarer. Norge har en lav sjølbergingsgrad av mat. Bare omtrent 40 prosent av maten som vi spiser, er produsert i Norge.

Norge er nå rikt nok til at vi kan importere den maten vi trenger, og verden er i all hovedsak så fredelig at det ikke er noe problem å frakte mat over hele verden. Vi kan imidlertid ikke være sikre på at det alltid vil være slik. Jeg mener derfor at Norge både bør øke sjølbergingsgraden av mat og bygge opp beredskapslager.

På grunn av den negative påvirkningen på klimaet av den lange transporten av mat, er det også viktig å øke norsk sjølbergingsgrad av mat.

For å øke norsk sjølberging av mat er det viktig å stoppe nedbygging av matjord i Norge. I årene fra og med 2013 til og med 2019 ble jordbruksarealet i Norge redusert med et område som er på størrelse med to fotballbaner hver eneste dag! Heldigvis er nedbygging av landbruksjord redusert noe de seinere årene. I årene fra 2004 til 2015 ble det nedbygd et jordbruksareal tilsvarende størrelsen på 3,2 fotballbaner hver dag.

Jeg mener Stortinget og norske myndigheter i tillegg til å bygge opp kornlagre, må legge planer for å stoppe reduksjonen av norsk landbruksareal – og å gjennomføre dem. Dersom det for eksempel av trafikksikkerhetsgrunner er nødvendig å ta noe landbruksjord for å utvide vei eller gangfelt, så bør det være et absolutt krav om at minst et tilsvarende areal av ny landbruksjord må etableres. Mat er faktisk mye viktigere enn rask framkommelighet med bil.