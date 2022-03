Bekymret for Oslofjorden ved økt produksjon av matkorn

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Matsikkerhet er viktig, men dilemmaet er at dyrking av mathvete kan gi økte miljøproblemer i form av økt nitrogenavrenning. Mathvete krever mye nitrogengjødsel for å oppnå riktig bakekvalitet. Jo mer nitrogengjødsling, desto større risiko er det for nitrogenoverskudd i jorda på høsten. Nitrogenet som ikke tas opp av kornet, kan ifølge Nibios målinger vaskes ut med nedbør fra jordarealene den påfølgende høsten og vinteren.

Slik utvasking av nitrogen kan by på miljøproblemer i både ferskvann og saltvann, blant annet for Oslofjorden der nitrogen er ansett for å være den viktigste kilden til forurensning. Det er anslått at 38 prosent av nitrogenet som tilføres Oslofjorden kommer fra jordbruksarealer på Østlandet, der også mesteparten av norsk hvete blir dyrket.

Så skal det sies at det i år har blitt anbefalt å gjødsle mindre med nitrogen på grunn av høye gjødselpriser. Ifølge en artikkel fra Norsk landbruksrådgivning, "Hva skal til for at hveten bør dyrkes til mat i 2022", vil det ikke lønne seg å oppnå maksimale avlinger hvis ikke prisene på korn går opp tilsvarende som prisen på gjødsel. Anbefalinger om å gjødsle mindre, vil kunne ha en positiv effekt på Oslofjorden i form av redusert nitrogenoverskudd og redusert nitrogenavrenning fra jordbruket.

Vi må ikke glemme at Norge egentlig ikke er et hveteland med dagens krav til bakeegenskaper. Det er dessuten forskjell på hveten som dyrkes her og hveten vi importerer. Norsk hvete inneholder blant annet mer fruktaner, noe som kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte.

I tillegg er man ikke sikret matkorn-kvalitet på hveten man dyrker her, mye nitrogengjødsling til tross. Dette kan skyldes flere ting, deriblant uforutsigbare værforhold, sopp, og andre sykdommer. Dersom kvaliteten på matkornet ikke er tilstrekkelig og kornet likevel går til fôrkorn, går også innsatsen i form av ekstra nitrogengjødsling til spille.

For å unngå at nitrogentilførsler fører til enda flere miljøproblemer for den allerede sterkt pressede Oslofjorden, bør vi altså tenke oss nøye om hvilke vekster vi egentlig skal prioritere å dyrke her.