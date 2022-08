Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

No i haust er det to bønder i Lesja og Skjåk som ikkje orkar meir. Vi forstår godt dei to bøndene som takka ja til omstillingsmidlar etter store rovdyrtap over mange år. Vi unner ingen å måtte vera med på det dette inneber.

Derimot tek vi kraftig avstand frå at Miljødirektoratet har ein årleg pott på 10 millioner kroner til utkjøp av beitebrukarar. Dette står i sterk kontrast til det som er sagt og skrive om auka matproduksjon på det Norge har mest av – utmarksbeite.

Det er ei uttalt målsetjing at dei aktuelle områda ikkje skal nyttast til beite i framtida. Finst det eit overordna mål for kor store areal ein ønskjer å kjøpe ut beiteretten frå? Skal dei vera så store at jerven har nok å jakte på innan området og ikkje søkjer mot beitedyr i tilgrensande fjellområde?

Les også: 20 bønder kan få beitenekt

I dei siste fem åra er det vedtatt ei total fellingskvote på jerv i sone 3 og 5 på totalt 202 dyr. 142 er felt. Så lenge ein har denne utviklinga vil utkjøpsordninga bidra til å auke faren for rovdyrtap i besetningane som er att, og slik sett også auke behovet for at den skal halde fram.

Å gi omstillingsmidlar til nokre få av dei hardast ramma kan sikkert fungere som konfliktdempande tiltak der og da, men i praksis flyttar du berre problemet vidare. På denne måten vil ein over tid fjerne sau frå utmarksbeite over større område. Dei som vil halde fram i jordbruket må legge om til ei drift der ein ikkje kjem i konflikt med rovdyr, altså må beite byttast med kraftfor og foreiningar frå dei 3 prosentane dyrka mark vi har.

Det er ikkje berre desse to som har avslutta sauehaldet som følgje av rovdyrtap. Mange bønder i gamle Hedmark og Oppland har gitt opp etter etter å ha funne rovdyrdrepne dyr kvar sommar i årevis kombinert med redusert lønsemd generelt. Erstatningsordninga dekkjer ikkje timar og dagar med ekstraarbeid for å leite opp og dokumentere tapa.

Og dei dekkjer iallfall ikkje den belastninga det er å finne att skadde og daude dyr og kanskje til og med måtte kjenne på at du kjempar mot eit system der det kan verke som det til dels er eit ønske om at du til slutt skal gi opp.

I ei uroleg verd med prognosar for matmangel er det heilt feil å gi opp beitebruken for meir rovdyr. Den maten vi ikkje produserer sjølv må vi kjøpe frå andre land og dermed skapa auka press mot skog og utmark der. Beiting i utmark er heilt naudsynt for auka matproduksjon på norske ressursar. Det er i tillegg viktig for karbonbinding, biologisk mangfald og opne kulturlandskap.

Vi saknar samanheng mellom uttalte mål og det som skjer i praksis, både innad og på tvers av politiske fagområde. Det er uttrykt klare mål om auka sjølberging og om å hauste meire frå den fornybare ressursen utmarksbeite. Samstundes blir denne bygd ned bit for bit med hytter, vindmøller, sykkelstiar og alt anna som den moderne nordmann treng.

Er dette i tråd med måla om redusert energibruk og auka sjølberging? Å bevare beiteretten og utmarksbeitet for framtida er avgjerande for at vi skal kunne utføre oppdraget vi i praksis har blitt tildelt – å sikre det norske folk 50 prosent av maten vi treng innan 2030.