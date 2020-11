Beitedyr byttast ut med hytter

At du som leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning vil ødelegge for den næringa som har bidratt til at både bygder og landskapet er blitt slik det er, er overhodet ikkje til å forstå.

Hytter og beitedyr går like dårlig sammen som rovdyr og beitedyr. Oppland er Norges største beitefylke, men er og på topp med hytter. I dei aller fleste kommunene er det ein beitebruksplan men det er nesten ingen som har planen som ein kommunedelplan, for det meste berre ein temaplan.

Eg er ikkje imot hytter, men dei skal ikkje ligge i dei beste beiteområda. Det skal regulerast på ein slik måte at beiteretten ikkje blir den store taperen i området. Eg er best kjent med korleis praksisen i Nord-Fron kommune er, men etter det eg forstår er praksisen lik i svært mange områder. For å få regulert eit område for hyttebygging skal det kosekvens-utredes både det eine og det andre, men ikkje det reguleringa går mest utover,nemleg beiteretten. Kvifor?

Her er det ingen krav at utbygger og grunneiger opplyser kjøper om at det er heftelse på tomta, som at det er beiterett der. Og til tross for at det i beitebruksplan står det at det ikkje skal bygges hytter rundt seterstuler, så blir det regulert for hytter der. Synest du dette er god forvaltning, Hanne?

Før var det sauen som mange hytteeigere ikkje tålte, nå har det dukka opp ein ny fiende til dei som gjester utmarka,nemleg ammekua med sine kalver. Desse dyra er hyttefolk redd for. Dette fører til enda meire bråk for beitebrukeren, og heller ikkje det har byråkrater og politikere innover seg. Mange beitebrukere opplever store problemer med laushunder som skader og drep sau og lam. Andre får dyr påkjørt.

Atter andre har problemer med dårlige gjerder, og gjerder som er ulovleg oppsatt, heller ikkje dette gjer kommunens folk noko med. Det er og blitt populært å sykle langs stier og råk som beitedyra har trakka opp, noko som fører til at søyer og lam kan bli skremt fra kvarandre. Å kunne bruke beiteretten sin er eit være eller ikkje være for dei aller fleste som driv med sau eller ammeku, og dei som har mjølkeku på setra.

Skal det bli fred og idyll i fjellheimen må beitedyr og hytteturismen væra adskilt, plaser hyttefelta i det som ved beitekartlegging kjem i kategorien « dårlig beite» og gjerde inn heile felta. Tomtekjøper må bli opplyst om at her er det beitedyr. Ein anna ting som ikkje blir nemt er korleis nærområdet til eit hyttefelt blir brukt. Sjøl om hyttefelta blir inngjerda så er ikkje alle problema løyst, i dei beste beiteområda vil det fortsatt væra mange beitedyr på utsida av gjerdet. Det er bra at hyttefolket bruker naturen, men da må dei lære seg å respektere både beitedyra og deres eigare.

Kor blir det tå alle fine taler om fleire dyr på beite, ta vare på miljøet, eta sunn mat? Skal det skje så må utmarksbeite fredes.

Du hevder at hyttebygging er svært så lønnsamt for kommunene. Korleis kan det da ha seg at Trysil kommune som er den største hyttekommunen i landet er så økonomisk dårlig stilt?

Heller ikkje i Nord-Fron kommune har vi fastbuande merka noko til den såkalla velstanden som hyttebygginga skal bidra til. Det brukes nå så mykje av kommunens budsjett til dette at det går sterkt utover i fyrste omgang dei gamle og svake. Dei som er tilknytta det offentlige vatten og kloakksystemet i kommunen får nå ei større regning i posten.

Kven er det da som tenar på denne raseringa?