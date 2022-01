Beitande dyr er klimanøytrale

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det som burde vore gjort samtidig var å måle metanutslepp frå råtnande gras, men det blei ikkje gjort. Det burde vore eit krav frå landbruket si side, frå Nationen og Bondeblad og så vidare.

Det vi no har å vise til som noko vi har sett er innslag i NRK dagsnytt, om gasslommer under is som blei sett fyr på, som då viser rotnande gras i grunne vatn, produserer metan, og sidan det skjer der, må det og naturlegvis skje på tørt land også.

Der kan eg eigentleg slutte innlegget, men sidan eg har sett at kinesarane har utnytta grønt lauvverk på familienivå i kollektivbruka så må det takast med, sjølv om det er lenge sidan.

Ein husstand hadde fem grisar som gav nok metangass til koking av mat. I tillegg la dei då alt lauvverk frå grønnsaksproduksjonen inn i same tanken i lag med grisemøka. Då fekk gassproduksjonen eit kraftig løft.

Alt i alt betyr dette at vi har eit folkebedrag i landet vårt av dimensjonar. Eg lurer på om «söta bror» i aust har det same.