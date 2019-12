Det er symptomer på en dramatisk utvikling som faktisk er blitt lett gjenkjennbar i store deler av offentlig norsk forvaltning.

Dramatisk fordi retningen peker bort fra folkesuvereniteten, folkestyret og demokratiet. Nav-skandalen er et annet alvorlig tegn på behovet for et bredere fokus. Et barnevern som jevnlig dømmes i menneskerettighetsdomstolen, likeså. Overgrepet mot taterne.

Eksemplene er flere. At politi og påtalemyndighet dras med i den gale retningen beskriver både alvoret, og hvor langt denne utviklingen egentlig er kommet.

Man må spørre hva som har initiert fremveksten av de nærmere 40 andre tilsyn som vokter og nærer skepsis til folket? Statlig systematisk tipsing, bekymringsmeldinger og angiveri policy. Hvor kommer dette kontroll, mistro, straff og maktbehov fra?

Et annet brennaktuelt spørsmål er, når det over tiår er kommet inn utallige konkrete henvendelser og klager på tilsyn fra folket, hvorfor blir det da oversett og folket ikke tatt på alvor?

For noen tiår siden snakket vi ennå om offentlige tjenestemenn og politikere som skulle være folkets tjenere. Hva har skjedd? Har vi fått politikere som er mer opptatte av egen cv enn å ivareta ombudsrollen for folket? Hva med ansvarspulverisering og utilgjengelighet i forvaltningen. Og hvem vokter i dag de demokratiske grunnprinsipper og folks rettigheter?

Norsk økonomi har i løpet av noen få tiår gitt rom for en formidabel vekst i offentlig sektor. I tillegg er mye makt delegert fra de folkevalgte over til forvaltningen. Denne utviklingen sammenfaller med at nye generasjoner i befolkningen unnlater å etterse og vedlikeholde prinsippene for folkestyre og demokrati, fordi de tar det som en selvfølge av den enkle grunn at de aldri har prøvd noe annet.

Det er nettopp i denne atmosfæren at demokratiet har sin akilleshæl.

Å ivareta demokratiet er en fellesoppgave, men politikerne må tilrettelegge systemverktøyene.

Vi trenger politikere som er genuint opptatte av det de er valgt av folket til å gjøre; nemlig å representere folkeviljen. Vi trenger nå politikere som nå våger og innse at retningen har vært feil, og sette søkelyset på å få restaurert de grunnleggende prinsipp som igjen setter folket i sentrum

Vi trenger en forvaltning med en samfunnsforståelse der de selv er folkets tjenere, ikke voktere. Som er tilgjengelig og forstår at deres oppgaver er å bygge broer, og ikke skape kløfter mellom stat og folk. Like mye vi trenger et folk som børster støv av samfunnskontrakten og er seg bevisst ansvaret den enkelte har for å bidra til at folkesuvereniteten blir etterlevd i praksis.