Begrepsforvirring om domstoler hos regjeringspartiene

Blant flere sentrale aktører i Høyre, Frp, Venstre og KrF bruker man fortsatt begrepene «domstol», «tingrett», «rettssted», «tinghus» og «bygning» om hverandre.

Når man ute i domstolene ønsker å avklare juridiske begreper, søker man gjerne til lovverket for svar. Det bør man nok også gjøre i dette tilfellet.

Les også: Halvparten av landets ordførere krever at domstolreformen trekkes

Av domstolloven §1 fremgår det følgende: «De alminnelige domstoler er: 1. Høyesterett, 2. lagmannsrettene, 3. tingrettene» Man kan merke seg at domstolloven §1 ikke nevner «rettssted» med et eneste ord.

En tingrett er en selvstendig domstol som dømmer i første instans. Et «rettssted» er derimot ingen domstol som kan dømme i første instans.

Hva er et rettssted? Av domstolloven §25 fremgår at «Domstoladministrasjonen fastsetter ett eller flere faste rettssteder for tingrettene».

Av ordlyden fremgår det at hver tingrett kan ha ett eller flere faste rettssteder dersom det er behov for dette.

Disse «rettsstedene» kommer da i tillegg til tingrettens faste kontorsted, eller tingrettens «hovedsete» som det heter i domstolloven §22, med tilhørende forskrift om rettskretser og lagsogn.

Alle domstoler i Norge har i dag et definert fast kontorsted eller «hovedsete». Hensikten med å opprette faste rettssteder er nærmere redegjort for i kommentarene til domstolloven §25: Det er for at domstolen skal ha egnede lokaler på steder der det fra tid til annen kan være hensiktsmessig å avholde rettsmøter.

Annonse

Les også: Mæland må svare om nedlegging av domstoler

Slik «rettssteder» behøver derfor ikke å være bemannet, og kan for eksempel bare være en kommunestyresal eller endog en gymsal.

Av kommentarene til domstolloven §25 kan man også merke seg følgende: «I praksis holdes rettsmøter svært ofte på rettens kontorsted.»

Et tinghus er en bygning med rettslokaler. Fra regjeringen har det vært anført at ingen tinghus skal legges ned.

Les også: Regjeringspartia begynt å oppføre seg merkeleg i sin kamp for å legge ned domstolar

Nå er det dessverre slik at størsteparten av de tingrettene som nå trues med nedleggelse, avholder rettsmøter i leide lokaler og på svært kortsiktige leiekontrakter administrert av Domstoladministrasjonen. Hva som vil skje med disse leielokalene i fremtiden er således helt uten interesse.

Hva er en bygning? Wikipedia beskriver en bygning som «en frittstående fast konstruksjon, bygget for å gi ly til mennesker, eller til husdyr, materiell, tekniske installasjoner og så videre».

I Advokatbladet kan man lese følgende: «Senest i fjor uttalte Frølich at det vil bli nedleggelser av domstoler. Overfor Advokatbladet understreker han nå at stortingsflertallet ville det annerledes. – Stortingsflertallet ville ivareta flere bygg, og mente ikke dette var tiden for nedleggelser. Jeg tror de får en utfordring med å holde så mange bygg, men det er fair.»

Det er vel kanskje de færreste av oss som i vår oppfattet stortingsflertallet dithen at det var opptatt av å bevare bygningsmassen ute i distriktene.