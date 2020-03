Bedriftene er motoren i bærekraftige lokalsamfunn

Nasjonens verdiskaping, eksport og velferd er avhengig av det man kan kalle distriktsnæringer. Skal vi lykkes med å skape bærekraftige regioner, må næringsutvikling ha en fremtredende rolle i politikken.

Det var hovedbudskapet da NHO 17. februar ga innspill til Distriktsnæringsutvalget. Det er bedriftene som gir levende og bærekraftige lokalsamfunn ved å skape jobber og sikre et attraktivt tjenestetilbud. Bedrifter investerer langsiktig i lokalsamfunnet, gir ungdommer sin første jobb, integrerer innvandrere og folk med hull i CV'n i arbeidsmarkedet og sikrer inntekter kommunene trenger. Norske privateide små og mellomstore bedrifter er helt sentrale for sysselsettingen i distriktene.

Lokale og regionale fortrinn har vi mye av her til lands. Enten det er skog og mineraler, hav og havbruk, fornybar kraft, eller naturbasert reiseliv, så er fellestrekket at naturressursene er viktige ingredienser – både i klimaarbeidet og for lokal utvikling. Dette er fremtidsnæringer, men da må disse fortrinnene utnyttes og på en slik måte at det fremmer lønnsom næringsutvikling.

Noen viktige punkter er:

Annonse

1. Muligheter må gis, og flaksehalser må fjernes. Plan- og tillatelsesprosesser er ofte langvarige og involverer mange myndighetsaktører med ulike roller. Lite forutsigbarhet om mulighetene til å utnytte lokale fortrinn hemmer lønnsom næringsutvikling i distriktene.

2. Skattesystemet må innrettes slik at det fremmer næringsutvikling og bærekraftig vekst. Skatt på arbeidende kapital er ugunstig også i et distriktsperspektiv. Og for å veie opp for byrdene med naturinngrep, bør mer av skatteinntektene tilfalle vertskapskommunene.

3. Rekruttering av kompetent arbeidskraft og kapital er en hovedutfordring for bedriftene. Det må satses videre på å bygge sterke klynger som er ledende også internasjonalt på sine områder. Virkemidlene bør virke mobiliserende regionalt og fremme kommersialisering og eksportrettet aktivitet nasjonalt. Og utdanningssektoren må levere den kompetansen arbeidslivet etterspør, ha god samhandling med næringslivet og bedriftsnære etter- og videreutdanningstilbud.

4. Satsing på samferdsel som binder sammen bygd, by og region er avgjørende. Større bo- og arbeidsmarkedsregioner bidrar til større dynamikk i arbeidsmarkedet. Det handler også om å sikre at varene kommer effektivt til markedet. God digital infrastruktur blir stadig mer kritisk for å kunne drive næringsvirksomhet fremover.

5. Fremoverlente næringsaktive kommuner og fylker fremmer næringsutvikling. En næringsaktiv kommune er en kommune som involverer næringslivet i sitt utviklingsarbeid og har strategier for å møte næringslivets behov. Lokale myndigheter må i større grad være en krevende kunde som både slipper til og utfordrer markedet i å utvikle nye innovative løsninger. Innovative offentlige anskaffelser vil være en viktig motor for næringsutvikling i distriktene.

6. Til slutt: En vesentlig del av norsk eksport kommer fra bedrifter lokalisert i distriktene, og det er i Distrikts-Norge vi finner de mest eksportsensitive arbeidsplassene. God markedsadgang, som bl.a. sikres gjennom EØS-avtalen, er ekstremt viktig for næringslivet i distriktene.