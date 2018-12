Bedre politikk for barn og utsatte grupper

Nationen forsvarer på lederplass 10. desember regjeringens arbeidsgruppe som skal få norske kvinner til å føde flere barn, og kritiserer min uttalelse om at det ikke er regjeringens ansvar.

Det virker som at Nationen tror jeg mener at vi må velge mellom å gi bistand og å stimulere til flere fødsler her hjemme. Det er regjeringen, med sin proteksjonistiske politikk, som står for den slags enten-eller-tenking. La meg derfor få oppklare hva jeg mener.

For De Grønne er det unødvendig å nedsette et arbeidsutvalg som skal bevege seg inn i folks privatliv og mene noe om hvor mange barn norske kvinner skal føde. Vi har tiltro til at dette er en beslutning som kvinner og familier selv er fullt i stand til å ta, uten statens innblanding. Dersom poenget er å finne ut av hvorfor norske kvinner føder færre barn, har vi allerede solid kunnskap.

For eksempel er det dyrt å ha barn, og barnefattigdommen i Norge øker. Likevel kutter regjeringen mest i skattene til de rikeste, og fjerner velferdsordninger for dem som har minst. Dette har aleneforsørgere slitt med i en årrekke. I stedet for å sette ned et utvalg, kunne regjeringen ha lært av De Grønnes satsinger i vårt alternative statsbudsjett. Vi øker barnetrygden, særlig for de som har minst fra før, tredobler engangsstønaden for foreldre, gir mer støtte til aleneforeldre og uføretrygdede og innfører gratis barnehage til lavinntektsfamilier. Vi omfordeler over skattesystemet slik at vi betaler etter evne, og slik at at de som tjener minst, betaler mindre skatt enn i dag.

Jeg er selv et levende eksempel på at du ikke nødvendigvis må være født i Norge for å bidra positivt til samfunnet.

Regjeringen burde iverksette inkluderende tiltak, som ville gjort at flere kunnet bidra med den kompetansen og verdiskapingen de besitter, men som i dag ikke kommer fellesskapet til gode. Det gjelder flyktninger, men også for eksempel mennesker med funksjonsnedsettelser, psykiske vansker, tidligere rusbrukere og barn og ungdommer som har vokst opp under alvorlig omsorgssvikt. I dag står altfor mange utenfor norsk arbeidsliv.

Jeg er selv et levende eksempel på at du ikke nødvendigvis må være født i Norge for å bidra positivt til samfunnet. Jeg flyktet fra Iran til Sverige, og er nå distriktspolitiker i Vadsø. Jeg engasjerer meg i lokalsamfunnet, for regionen og deltar i det offentlige ordskiftet nasjonalt som folkevalgt og tillitsvalgt for De Grønne. Min erfaring fra blant annet helsesektoren, barnevernet og asyl- og sosialforvaltningen, har overbevist meg om at folk ønsker å bidra til velferdsstaten dersom de får muligheten. Flere norske kommuner som sliter med fraflytting, ser på bosetting av flyktninger som en ressurs og mulighet for økt sysselsetting og aktivitet.

De Grønne vil legge til rette for at økonomien ikke står i veien for familier som ønsker å få barn. Vi vil også hindre at sosiale ulikheter forsterkes og videreføres mellom generasjoner. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre utenforskap slik at flere kan bidra til fellesskapet. Det vil gi en ekte, bærekraftig velferdsstat på sikt. Å bare fokusere på barnefødsler, blir for smalt og sårbart.