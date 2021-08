Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den norske kua får kjørt seg. Tidligere var det «kua mi jeg takker deg, deilig melk du gir til meg». I dag har Dagros blitt en klimaversting.

I en artikkel publisert hos Forskning.no vises det til de enorme utslippene fra internasjonal storfeproduksjon, og dette legges til grunn når en argumenterer for at vi bør spise mindre kjøtt i Norge.

Mesteparten av utslippene fra norsk landbruk kommer fra husdyrhold, men på landsbasis tilhører kun 8,8 prosent av utslippene landbruket.

Norge er et langstrakt og vakkert land, men topografien gjør at det ikke er like enkelt å dyrke mat overalt. Det er bare tre prosent av landet som i dag er dyrket mark, og skal vi klare å fø den økende befolkningen vår er vi nødt til å produsere mat med norske ressurser.

Derfor er det hodeløst å nedsable norsk kjøttproduksjon basert på internasjonale tall. Store «feedlots» med flere tusen dyr i Texas, eller store beitelandskap etter nyhugget regnskog i Sør-Amerika, kan ikke sammenlignes med den norske kua. Det er tross alt dobbelt så mange melkekuer som spesialiserte storferaser her i landet.

Kombikua vår gir oss både melk og kjøtt, og er derfor betraktelig mer effektiv enn storoksen på prærien i Argentina. I 2020 kom den norske landbruksnæringen sin klimakalkulator, hvor den enkelte gårdbruker kan beregne utslippene fra sin gård. I tillegg kom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjering frem til en klimaplan mot 2030, hvor landbruket skal kutte utslipp av klimagasser og øke karbonbindingen i jorda.

En viktig bidragsyter til denne karbonbindingen i jorda er gras og beitelandskap, hvor plantene henter CO2 fra luften og lagrer karbonet i røtter og stengler

Et annet aspekt ved debatten om utslipp fra storfe, er hvilke klimagasser som beregnes. Den beryktede norske kua slipper ut metan, en kortlevende gass som brytes ned i atmosfæren i løpet av 12-15 år. CO2 på sin side er en gass som bruker over 100 år før den er oppløst.

Når FNs klimapanel skal omregne ulike klimagasser til CO2-ekvivalenter bruker de GWP100, altså globalt oppvarmingspotensiale over 100 år. Det skaper et feil bilde når en regner metan og CO2 likt, da deres levetid i atmosfæren er så ulik. Øystein Heggedal viser i sin artikkel til levetiden til de ulike klimagassene, og påpeker at stabile utslipp av metan ikke vil øke oppvarmingen.

Det faktum at vi kan dyrke gress og ha beitedyr i bratt og ulendt terreng i Norge er en viktig bidragsyter til karbonbinding. På sin side vil et kullkraftverk i Kina ikke være en del av noe kretsløp, men sende CO2 rett ut i atmosfæren uten å binde noe tilbake.

Andre steder blir regnskogen hugget ned for å dyrke soya, noe Norge indirekte bidrar til når vi fôrer dyrene med kraftfor. Soya inneholder 40 prosent protein og er en nødvendig ingrediens i kraftforblandingen. Men i Norge arbeides det hardt for å finne alternative proteinkilder innenfor egne grenser, som blant annet tømmer, tang og tare og proteinvekster som erter og åkerbønner.

FNs prognoser tilsier at vi har 9 milliarder mennesker på jorda i 2050. Det krever 60 prosent mer mat. Norge er et foregangsland innenfor husdyrproduksjon. Gjennom godt avlsarbeid, god dyrehelse og høyt kompetansenivå er vi i front på utslippsreduserende faktorer.

Høy selvforsyningsgrad er både miljøvennlig og god beredskapspolitikk. Så la oss takke kua vår, la oss være glad i henne og la oss utnytte mulighetene vi har i landet vårt. For viktigst av alt, spis norsk, spis sesong og spis opp.