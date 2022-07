Produksjon og lagring av matkorn er essensielt for matsikkerheten vår.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Landbruksdirektoratet anbefaler at vi bygger opp en lagringskapasitet for et halvt år, men slår samtidig fast at så lenge denne lagringskapasiteten må bygges opp vil dette ta mange år.

Da fremstår det som et paradoks at anlegg som tidligere har vært i bruk til kornlagring, nå er i fare for å bygges ned og selges som leiligheter. I Stavanger vil Felleskjøpet selge havnesiloen – Norges største kornlagringsanlegg – for å bygge leiligheter.

Rødt mener det er uansvarlig å bygge leiligheter i de få lagringsanleggene vi har igjen, inntil vi har fått fullgode erstatninger på bordet. Vi fremmet derfor denne våren et forslag der vi ba regjeringen sikre at vi ikke bygger ned lagringskapasiteten og infrastrukturen til lagring av matkorn inntil vi har fullgode erstatninger. Dessverre ønsket ikke regjeringen å støtte dette forslaget.

Å garantere beredskapslagring for korn var et av Senterpartiets løfter da de satt i opposisjon. Nå hadde de en gylden mulighet til å sikre beredskapslagringen, med flertall bak seg i Stortinget, men de valgte å ikke gripe den. Hva som er Vedums alternativer er for oss noe uklart.

Rødt mener den beste beredskapen Norge kan ha, er et levende landbruk basert på norsk ressursgrunnlag. Til tross for et godt jordbruksoppgjør, vet vi at mange norske bønder vurderer å legge ned drifta – midt i en global råvarekrise. Det er det hovedsakelig to grunner til: den ekstreme prisøkningen på gjødsel, drivstoff og strøm og den store inntektsforskjellen mellom bønder og andre arbeidstakere.

Vi har klare forventninger til at regjeringen vil tette inntektsgapet fremover og minner om at det ikke er for sent å snu for å sikre lagringskapasitet for korn. Staten kan velge å kjøpe den gamle kornsiloen i Stavanger, slik at arbeidet med å bygge opp beredskapslagre for korn kan settes i gang umiddelbart. Hvis regjeringa snur, skal vi i Rødt være de første til å stille oss bak beslutningen.