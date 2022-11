Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De fleste vil si seg enige i at definisjonen på hva som er god hundevelferd må springe ut fra hundens premisser - ikke menneskets eller markedets. Hundens interesser i menneskets avlsarbeid er å inneha god helse og en kropp som fungerer. Det utseendemessige er det mennesket som interesserer seg for, og det bør ikke lenger foregå på hundens bekostning.

Derfor er det gledelig at Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo nå har presentert et knippe gode forslag for bedre dyrevelferd ved hundeavl i Representantforslag 265 S (2021-2022).

Forslaget har vært oppe til høring og ligger nå til innstilling hos næringskomiteen. I forslaget bes det gjennom syv punkter om at regjeringen i en ny forskrift om hundeavl sikrer klare funksjonskrav, og det vises til hvordan man gjennom reguleringer og tilgjengelige verktøy vil kunne etterfølge kravene. Dette er lovende for hundene.

Dommen i rettssaken mellom Dyrebeskyttelsen og Norsk Kennel Klub i januar, som ga Dyrebeskyttelsen full seier gjennom forbud mot renraseavl av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, var et tydelig varsel om at flere av reglene for hundeavlen er modne for endring. Dommen bør sette tonen for avlsarbeidet fremover.

Vi må motarbeide at genvariasjonen blir så utarmet hos enkelte raser at sannsynligheten tilsier at avkommet ikke kan unngå å bli lidende av det. På veien dit må det noen holdningsendringer til - noe Venstres representantforslag legger et godt grunnlag for.

Løsningen ligger i å innføre etiske lovbestemmelser basert på hundens velferd, og i å skape en fellesskapsfølelse i å etterfølge disse. Slik vil kortsiktige egeninteresser i at enkelte hunderaser skal ha et spesifikt og dessverre helseskadelig utseende, kunne overstyres av langsiktige ansvarsinteresser i å yte hundene det beste.