Forandring fryder ikke. Går du inn for endring blir det bråk. Det spiller egentlig ingen rolle om endringene er store eller små, gode eller dårlige. Bråk blir det uansett. Da noen revolusjonære politikere på 70-tallet åpnet for farge-tv, slapp de synden inn i stuen.

Andre eksempler på problemer vi i dag ikke husker at eksisterte, var opphevingen av Televerkets monopol i 1985. Både installeringen av telefon, og salg av utstyr ble åpnet for konkurranse. Norge hadde på dette tidspunktet verdens dyreste telefoner. Likevel var frykten stor for at resultatet ville gi dårligere service, Arbeiderpartiet advarte mot enda dyrere telefon, og LO gjennomførte politisk streik.

Alt dette virker absurd i dag. Like absurd virker Noralv Veggelands kritikk mot reformene av jernbanen og hvordan vi bygger vei. Visstnok er det udemokratisk å forenkle og forbedre.

Her kan du lese kronikken fra Noralv Veggeland:

Oppsplitting gir manglende politisk kontroll, mener Veggeland. Dersom kritikken av inndelingen i forskjellige selskaper som vedlikeholder skinnene, selger billettene, kjører togene osv. skal tas på alvor, er det nærliggende å tro at dette også bør gjelde på andre områder, for eksempel flytrafikken.

Likevel fungerer det veldig bra å bestille billetter på Finn.no, kjøre Flytoget AS til flyplassen som er driftet av Avinor, hvor Nokas står for sikkerheten, kjøpe pølse på kiosken drevet av Narvesen, handle Tax Free hos Heinemann, for så å fly SAS til destinasjonen. Ingen kan i fullt alvor mene at dette er en mer udemokratisk måte å organisere flytrafikken på. Ei heller at det ville ført til et billigere og bedre tilbud dersom man samlet alt i ett selskap.

Jeg mener en del av de folkevalgtes oppgaver er å se på hvordan driften av offentlige tjenester kan bli bedre. Påstanden om at å opprette et selskap i konkurranse med Statens vegvesen for å få fortgang på veiutbyggingen og spare penger er mistillit mot selve parlamentarismen og folkestyret, blir så langt ute på jordet at det nesten er vanskelig å kommentere. Det vitner ikke om en dyp forståelse for demokratiet, noe som er merkelig fra en professor i offentlig politikk. Mener han også at parlamentarismen ble svekket da staten fikk mindre kontroll over privattelefoni med opphevingen av Televerkets monopol?

Når Nye Veier sparer milliarder på veistrekningene de har ansvar for, og samtidig bygger veiene raskere enn planlagt, tjener vi alle på det. At skattebetalerne får mer vei ut av skattepengene de betaler, slik at skattepengene spart kan brukes på andre gode formål, er utelukkende positivt. Å hevde at dette er en dyrere måte å bygge vei på, slik Veggeland også gjør, har rett og slett ikke rot i virkeligheten.

Jernbanereformen regner man også med at vil spare skattebetalerne for mellom åtte og ni milliarder kroner over en tiårsperiode som frigjør midler til enda større investeringer i infrastruktur. Dette er ingen udemokratisk revolusjon som spiser sine barn. Dette er fornuftige reformer for å modernisere Norge, vedtatt av de samme folkevalgte Veggeland mener man ikke har tillit til, som sparer skattebetalerne for milliarder og gir folk et bedre tilbud.