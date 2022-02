Båsdrift er ikke forenlig med god dyrevelferd

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Utsettelse av løsdriftskravet var et stort svik mot kyr og okser som fortsatt må stå på bås frem til 2034. Til tross for 30 års overgangstid er det noen som mener at løsdriftskravet bør utsettes ytterligere, eller oppheves og bare gjelde for nybygg.

Nå bør denne debatten legges død, og fokuset være på hvordan løsdriftskravet i praksis kan gjennomføres og finansieres.

Noen protesterer også på de kompenserende reglene som trer i kraft i 2024, og mener at de ikke klarer å få dyrene ut i 16 uker. Det er et merkelig argument når beiter og utmark gror igjen på grunn av for lite beitedyr.

Frem til 2024 kan kyrne fortsatt stå fastbundet på bås 44 av årets 52 uker. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som bryter mosjonskravet. Selv om Mattilsynet og Tine har mosjonskravet som ett av punktene på sjekklista når de besøker fjøs, er det vanskelig å kontrollere hvor mange dager dyrene er ute, eller om de i det hele tatt er ute, og de er avhengige av bekymringsmeldinger for å kunne følge opp.

Vi hører om nye tilfeller av brudd på mosjonskravet hvert år, og dette er trolig bare toppen av isfjellet. I mange av disse tilfellene er mosjonskravet blitt brutt i en årrekke, noen ganger helt siden kravet ble innført i 1997.

Det betyr at kyrne har stått bundet fast fra de var kviger og til de ble kjørt til slakteriet som utrangerte kyr, uten å ha fått komme løs fra båsen eller ut i dagslys en eneste dag.

Dyr på bås har i utgangspunktet minimalt med bevegelsesfrihet. Når mosjonskravet brytes har de ingen bevegelsesfrihet, utenom de to skrittene som båsbandet tillater. Alt de kan gjøre er å stå og ligge på den tilmålte plassen, med en kropp som blir stiv og støl av å ikke bli brukt.

De kan plages av fastgrodd møkk som kan gi hudirritasjoner, etsesår og parasitter, uten mulighet til å slikke seg eller på andre måter drive kroppspleie.

Vi kan ikke beholde et system som er underlagt selvkontroll, og der det har vist seg at enkelte lurer seg unna selv det beskjedne kravet om 8 uker mosjon. Vi kan ikke fortsette å ta fra dyr det basale behovet som bevegelse er.

Det må være et minimumskrav at alle dyr kan bevege seg fritt rundt, drive kroppspleie og velge sitt leie, og ikke skal tvinges til å stå fastbundet på samme sted det meste av livet.

Samvær mellom ku og kalv er et eget forskningsprosjekt på Ås. Dette er tilpasset løsdriftsfjøs, der kyr og kalver kan besøke hverandre i egne avdelinger. Forskningen viser at kyr i gjennomsnitt besøker kalven sin 8 ganger om dagen og hver gang bruker cirka 23 minutter sammen med kalven.

Den tiden bruker de til å amme, slikke og kose. Dette har stor betydning for velferden til dyrene. Gamle båsfjøs er bygd for det gamle systemet med å ta kalven fra kua ved fødselen, og gir ikke rom for nytenking. Det er enda et viktig argument for å gjennomføre løsdriftskravet.

Menneskenes forhold til dyr er i utvikling, og systemene i landbruket går langsomt mot å ta mer hensyn til dyr som levende, følende og miljøbevisste individer. Denne utviklingen vil fortsette, uavhengig av de motstrebende krefter som gjerne vil beholde det bestående.

I 2034 har denne utviklingen garantert kommet mye lenger. Da vil det i enda mindre grad være aksept for en driftsform som fratar dyr bevegelsesfrihet og mulighet til naturlig samvær med avkom, og som innebærer at kua står det meste av livet med en strømførende bøyle over ryggen.

Båsdrift er ikke forenlig med god dyrevelferd. Unntaket er når dyrene er ute hele sommerhalvåret og slippes ut til lufting om vinteren, men dette er mer unntakene enn regelen. Det må forventes at bondeorganisasjoner, politikere og samfunn står fast ved at denne driftsformen skal avvikles, og ikke svikter kyrne igjen.