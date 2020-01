Bartnes, can you hear me?

Vi kan mildt sagt si at vi er stemoderlig behandlet: Vi har slitt med en berg og dalbane-økonomi i alle år, der nedturene har blitt lengre og lengre mens oppturene færre, pga manglende muligheter for å redusere produksjon i forhold til etterspørsel.

Det mange ikke kjenner til, og det virker som Bondelaget heller ikke har fått med seg, er at det ikke er kun melkeprodusentene som har mistet sin mulighet til og eksportere med subsidier. Den muligheten har vi svinebønder også mistet.

I melkenæringa har det vært ramaskrik og Bondelaget har stått på for melkebøndene og skaffet utkjøpsavtaler. Til og med subsidiert av staten. Jeg er ikke motstander av at melkebøndene får en kompensasjon og hjelp til overgangen, men det vi må huske på er at melkebøndene allerede hadde et svært oppegående system for å takle en slik utfordring: Nemlig forholdstall og kvoter.

Det vil i praksis si at de har et produksjonsregulerende verktøy som sørger for at de kan holde prisen noenlunde lik og regulere produksjonen etter etterspørsel på en måte som er rettferdig for alle produsenter, og ikke minst sørge for at prisen holder seg selv om man har en produksjonskapasitet som er større enn det markedet innenlands kan ta imot.

Hva konkret har Bondelaget gjort for oss i forbindelse med at vi mistet vår eksportstøtte? Og hvilke gjennomslag har det blitt?

I forbindelse med innstramming av konsesjonsregelverket hadde vi en gyllen mulighet til å telle smågris istedenfor purker. Det ville gjort det lettere og kontrollere produksjonen. Vi i næringa ønsket dette.

Hvorfor landet Bondelaget på å ikke telle smågris? Hvilke vurderinger ble gjort? Hvorfor gikk Bondelaget for noe annet enn det svinebøndene selv ville?

Bondelaget var altfor feige og ga seg altfor fort da tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug sa nei til utkjøp av purker. Det viste seg jo senere at det ikke var et problem Jon Georg Dale som var minister for samme parti og samme regjering fikk det gjennomført i fjor? Hvorfor ga du opp, Lars Petter Bartnes? Hvorfor satte du ikke hardt mot hardt?