Bare Sp for bonden

I de minst ti årene jeg jobbet i Bygde-Norge, ble jeg både forbauset og ikke minst imponert over den enorme arbeidskapasiteten til bøndene. Opp klokka seks og til sengs i elleve-tolv-tiden. Mange måtte også jobbe ved siden av gårdsarbeidet, for å få budsjettet til å gå opp.

Jobb så å si hver eneste helg, så sant de ikke har noen til å avløse dem. Og det er det ingen automatikk i. Avløsere koster også penger. Derfor er det mange som må droppe ferien, noe som andre tar som en selvfølge.

Ved sist valg stemte jeg Senterpartiet mye på grunn av dette. For mens andre partier var mer opptatt av regjeringstaburetter, jobbet partiet for folk i distriktene. For Sp er det partiet som ser at folk på landet må ha transportmidler, og da nytter det verken med buss eller sykkel.

Dessuten er Sp det eneste partiet som virkelig jobber for at bygdefolket skal få beholde sitt sykehus og lensmannskontor. Og om ikke lensmannen alltid kommer med en gang det blir sendt bud på ham, har de i hvert fall en trygghet i at han ikke er langt borte.

Storbyen kan bli så uendelig lang for de som bor på landet, selv om hjelpen kan være like kort. Og den tryggheten de har kjent i mange år, skal tas fra dem. Det er jammen ikke rart at de til tider demonstrerer. Alle kan ikke bo i Oslo, Bergen eller Trondheim.

Og apropos sykkelen: Nylig var det Sykkelens dag. Enten tok jeg feil av dagen, eller så var det bare noen få som hadde fått den med seg.

For i de to-tre timene jeg syklet i byen min denne dagen, så jeg kanskje et par andre som gjorde det samme. Sånn var det også sist sommer. Og da blir sånne dager bare pinlige.

For hva skal man med sykkelstier til milliarder av kroner som bare et fåtall bruker? Penger som kunne vært brukt til opprustning av skoler, aldershjem, idrettslag og mye annet som folk har interesse av.

Der har andre partier mye å lære av Sp. Det viser også på meningsmålingene.