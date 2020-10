Bare samarbeid i rovdyrdebatten gir resultater

Dette har vernersiden bevisst spilt på i lang tid.

For oss som har en annen forståelse i rovdyrdebatten skytes det heftig fra mange våpen, men ingen ser ut for å sikte mot et felles definert mål?

Det som kommer fram er den enkelte organisasjons synspunkter og vektleggingen av disse. Det hjelper ingen ting å syte og klage uten selv å bidra til konstruktiv samhandling og fremgang.

En klok kineser sa en gang: «Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.»

Vi har mange store og tunge forbund, lag og foreninger i landet som har hver sine utfordringer fra de store rovdyrene.

Noen få av disse etablerte i 2018 et samarbeide ved navn Naturbruksalliansen. Dette er vel og bra, spørsmålet er bare om samarbeidet er formalisert på rette måten? Og om det er satt en felles ledelse som drifter alliansen?

Videre så må et mål for samarbeidet defineres klart, likedan som at en virksomhetsplan for å nå målet må defineres. Dette er av fundamental betydning for å kunne følge Henry Fords filosofi.

Oppfordringen til oss alle som ønsker en mer rovdyrfattig natur er klar; slutt og syt – engasjer deg i samarbeid og felles innsats for å påvirke beslutningstagerne som styrer rovdyrpolitikken.