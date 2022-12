Forhandlingsinstituttet må utvides mye, men det må bestå.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I kommentaren til Hans Bårdsgård i Nationen 5. desember fra debatten etter teaterforestillinga Bondetinget på Hitra refererer Bårdsgård til meg som et ekko av bondelagsleder Jan Melbye fra 1970-åra.

I mine år på barneskolen hadde vi jevnlig en prøve som ble kalt «diktat». Der var det om å gjøre å få med seg det læreren leste opp, og skrive det mest mulig ordrett ned. Noen greide det nesten feilfritt hver gang, noen datt av etter første setning, og noen skrev det de trodde de hørte.

Jeg har et sterkt inntrykk av at Bårdsgård med sitt referat fra Hitra havner i den siste kategorien.

Når jeg sier at vi som næring trenger forhandlingsinstituttet, så står jeg ved det. Jeg tør ikke tenke tanken på hvor vi som næring hadde stått i dag hvis vi bare skulle ha vært en post i statsbudsjettet – med risiko for å bli høstoffer i budsjettforhandlinger under skiftende stortingsflertall.

Hadde Bårdsgård sitert meg helt ut, så hadde han fått med seg at jeg mener vi må utvide vårt handlingsrom i forhandlingsinstituttet mye for å oppnå vårt mål om økt inntekt og jevnstilling. Flere små eksempler ble nevnt.

Nå har vel Bårdsgård aldri sagt direkte at landbruket skal inn som en egen post i budsjettet som alternativ til egne forhandlinger gjennom forhandlingsinstituttet, men hva mener han da er eventuelle andre alternativer?

Jeg ønsker alle en fin førjulstid, og spis god, kortreist, norskprodusert mat. Slik er vi alle med på å bidra til økt selvforsyning og landbruk i hele landet på små og store gårder.