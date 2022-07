Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et innlegg i Nationen 30. juni krever Truls Gulowsen i Naturvernforbundet likevel en omlegging av norsk skogbruk. Han mener løsningen, uavhengig av problemet, er mer vern og mindre bruk av skogen.

FNs klimapanel lanserte tidligere i år sin sjette hovedrapport. De ferske tallene viser at vi i alle scenarioer hvor vi når klimamålene, vil måtte øke bruken av biomasse og plante skog på enorme arealer. Gulowsen ser ikke ut til å ville ta innover seg at klimakrisen gjør at verden skriker etter fornybart råstoff og at vi i Norge har av de beste forutsetninger for å levere mer av det innenfor bærekraftig rammer.

Gulowsen kommer med en rekke krav, men ingen løsninger som vil bidra til at vi når klimamålene. Legger man sammen konsekvensene av kravene, vil det bety spikeren i kista for alle planer om ny grønn industri, basert på norsk tømmer. Det vil også kunne gi eksisterende grønn industri store utfordringer med å få tak i nok råstoff. Vi får ikke et grønt skifte av å gå baklengs inn i fremtiden.

Gulowsen forsøker å tegne et bilde av at restene av naturskogen er på vei til å forsvinne. Landsskogstakseringens tall viser derimot at vi omtrent ikke hadde slik skog for 80 år siden.

Før omlegging til flatehogst og planting var tilnærmet hele skogarealet så intensivt drevet med plukkhogst, at skogen var uthogd og nesten uten døde trær. På samme tid som skogbruket har lagt om til flatehogst og planting, har en stor del av den tidligere plukkhogde skogen fått stå i fred og utvikle seg fritt.

Som forskerne på skoghistorikk ved Nibio, Ken Olaf Storaunet og Jørund Rolstad skriver i Nationen februar, er det først de siste 10 årene vi har fått noe omfang av skog som kvalifiserer til å være naturskog.

Fordi vi i dag bare driver skogbruk på omtrent halve skogarealet, så får vi stadig mer naturskog. Landsskogtakseringens tall viser også en markant positiv utvikling i andre leveområder som er viktig for sjeldne og truede arter i skog. Det blir mer døde trær, mer grove trær og mer løvskog. Det er unektelig positiv utvikling for artene i skogen.

Tilnærmet hele det norske skogbruket har vært miljøsertifisert i mer enn 20 år. Det er en viktig årsak til den målbare positive utviklingen for det biologiske mangfoldet. Men skogbrukets miljøarbeid er ikke dermed i mål.

I miljøsertifisering er det et mål om kontinuerlig forbedring. I 2020 ble en lang liste med interesseorganisasjoner, inkludert Naturvernforbundet, invitert til å være med på revideringen av miljøsertifisering etter PEFC. Naturvernforbundet meldte ikke interesse for å delta.

To år og flere titalls møter senere, leverte 15 interesseorganisasjoner, deriblant fire miljøorganisasjoner, et forslag til ny standard. Historisk bred deltakelse har gitt tøffe, men konstruktive forhandlinger. Nye krav innebærer et vesentlig løft, spesielt for hensyn til for biologisk mangfold og friluftsliv. Det har blant annet kommet krav om økt bruk av lukket hogst i områder som er viktige for friluftsliv og biologisk mangfold.

Gulowsen har det privilegiet at han kan komme med krav om endring med utgangspunkt i et av bærekraftsmålene, nemlig hensynet til «Livet på land». For at skogbruket skal drives bærekraftig må dette målet veies opp mot andre bærekraftsmål som å sikre «rett til anstendig arbeid og økonomisk vekst» bidra til å «stoppe klimaendringene» og bidra til «ansvarlig forbruk og produksjon» for å nevne noen.

Når skogens miljøtilstand er i markant positiv utvikling og skogen alene nettobinder om lag halvparten av norske klimagassutslipp, må norske skogeiere ha gjort noe riktig.