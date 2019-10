Bæsj, promp, tiss

Både ungdommens klimaaksjoner og ekstremvær hjemme og ute har vist oss alvoret i de klimaendringene vi skaper. Men er klimajournalistikken på høyde med alvoret og kompleksiteten i saken?

Spørsmålet melder seg spesielt for forholdet mellom landbruk og klima. Mens det er relativt enkelt å forstå at det som slippes ut av fabrikkpiper og eksosrør skader miljøet, er de biologiske prosessene fra jord til bord langt mer sammensatt. På denne veien fra åker og eng fram til forbrukerens tallerken (eller søppelspann) slippes det ut enorme mengder karbon, metan og lystgass, men det bindes også karbon gjennom fotosyntesen, og i beste fall lagres en del av dette karbonet i jorda, og bidrar til å minske drivhuseffekten.

Hvordan sette opp regnskap eller gi klare, entydige svar på hva klimavennlig matproduksjon går ut på? Og hvordan veie klimapåvirkning mot hensynet til biologisk mangfold og bruk av viktige, men begrensete naturressurser?

Det er i behandlingen av slike spørsmål jeg savner kompetente journalister. Journalister som setter faglighet foran journalistisk teft. Hvor ofte får ikke journalister spørsmålet om landbruk og klima til å dreie seg om kuas rap, promp og bæsj (møkk) – til tross for at de for lengst har passert alderen da disse orden skapte skrekkblandet fryd hos dem som uttalte dem?

Mange har egeninteresse av å sette opp klima- og miljøregnskap med bare de faktorene som gavner egen sak og lommebok.

Er det ikke på tide å løfte denne viktige diskusjonen over det anale stadiet? Eller skal temaet fortsette å være ett (blant altfor mange) tema som gjør det mulig å presentere viktige nyheter som underholdning?

Kjøtt mot vegetarmat, rødt kjøtt mot hvitt kjøtt, problemstillingene blir ofte unødvendig forenklet i medier som blir mer og mer tabloide. Selv flaggskipet for seriøs journalistikk i Norge, NRKs nyhetssendinger, lar seg bruke av kommersielle aktører som lanserer sin egen klimamerking. Nå senest Yara som ukritisk fikk presentere sitt budskap om klimamerking av mat produsert med kunstgjødsel fra en fabrikk drevet med fornybar energi (Nyhetsmorgen, 18. september).

Finnes det ingen i redaksjonen som veier mottoet om «å følge pengene» tyngre enn mottoet om «aldri å sjekke en god sak to ganger»? Har forholdet mellom PR-byråene og journalistikken blitt så skjevt i PR-bransjens favør, at journalister lar seg bruke til å lansere rene reklamekampanjer som nyhetssaker? Og fins det ingen i NRKs nyhetsredaksjon med tilstrekkelig naturvitenskapelig og agronomisk kompetanse til å se at produksjon av kunstgjødsel bare er én av mange faktorer som påvirker klimaregnskapet for matproduksjonen?

Innen landbruket er klima og biologisk mangfold en varm potet. Her fins det kunnskap for folkeopplysning, men snevre egeninteresser gjør at et oversiktlig klimaregnskap fra jord (også de millionene av dekar som vi får dyrket kraftfôret vårt på i utlandet) til bord (inklusive matkastingen som også en del av landbruksnæringas inntekter) ikke er ønsket.

Kraftfôrimporten vil man nødig snakke om, og den nødvendige diskusjonen om kjøttforbruket, forsvinner i tåketale om behovet for økt matproduksjon. Norske bønder er – som følge av jordbruksavtaler framforhandlet av egne organisasjoner – stadig mer avhengige av at høyverdig menneskemat brukes til dyrefôr der 70-90 prosent av næringsinnholdet går tapt, og at dette fôret dyrkes billigst mulig som monokulturer med store utslipp av CO2 og massiv giftbruk.

Strukturen i norsk landbruk er blitt slik at maskinene blir stadig tyngre, mens teigene forblir like små – med stadig mer jordpakking og utslipp av lystgass som resultat. Lang avstand fra fjøs til (tilleggs) jord gjør at møkka bare spres agronomisk riktig på gjødselplanen.

Ifølge den anerkjente agronomen Hans Herren har matjorda globalt sluppet ut 136 milliarder tonn karbon de siste 200 årene, noe som utgjør nesten halvparten av menneskeskapte karbonutslipp. Han mener at bedre dyrkingsmetoder og beitebruk kan bidra til å bygge opp igjen matjorda, og at den derved kan binde karbon framfor å slippe ut.

En rekke land (ikke Norge) har derfor inngått en avtale for å binde 4 promille karbon i matjorda hvert år. Agronomene Lydia og Claude Bourguignon argumenterer for direkte såing og å kutte ut pløying (eller å pløye grunt) for å øke jordas innhold av karbon (organisk materiale). Nye dyrkingsteknikker som regenerativt landbruk, permakultur, skogsjordbruk osv. kan øke jordas fruktbarhet, stimulere det biologiske mangfoldet, spare vannressurser og binde karbon. De kaller dette for «den største jordbruksrevolusjonen på sju tusen år».

Her hjemme har Dag Jørund Lønning åpnet manges øyne for det viktige og spennende livet som foregår nede i jorda. Kanskje lite tabloid, men interessen for dette livet som er så lite utforsket, har fenget mange. Det er uansett dette kompliserte samspillet som må drøftes når vi snakker om klima, miljø og landbruk.

Vi trenger informasjon framfor pludring, fakta framfor artigheter og forenklinger. Det anale stadiet i denne diskusjonen bør være tilbakelagt.