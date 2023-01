Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mitt poeng er at svært mange av de som ikke vil ha kjøtt ser ut til ikke å forstå konsekvensene av å bygge ned jordas fruktbarhet ved å svekke økosystemprosessene der beitedyra har en hovedrolle. Sult.

Les også: Regenerativt i skyttergraven

De som har fulgt meg vet at jeg er talsmann for mest mulig 100 prosent grasfôra melk og kjøtt, samt at jeg antagelig var den første som begynte å promotere dette i Norge for cirka 15 år siden. Jeg valgte det engelske begrepet «Grassfed beef» for å vise at jeg brukte definisjonen til American Grassfed Association.

Derfor trakk jeg meg for noen år siden fra prosjektet Debio Info initierte for å lansere grasbasert kjøtt med 10 prosent kraftfôr. Jeg mente kraftfôr var unødvendig ressursbruk og uærlig kommunikasjon fordi det kun ville fremstå som etikettskifte, «same shit, new wrapping». Verdt å merke seg at til tross for stort lager av storfekjøtt vil Rema 1000 importere «grassfed» «for å dekke kundens behov» (Nationen 10.1.).

Les også: Bærekraftige ernæringsråd trenger jording

Bærekraftige ernæringsråd må bygge på lokalbaserte menyer samtidig som landbruket må ta sine kutt. Disse kuttene kan tas ved å bruke regenerative prinsipper. Dette innebærer beiting mot gjengroing, samt i omløpet i kornproduksjon, noe som vil bedre albedo, jordhelsa og senke utslipp av klimagasser. «Åkerjorda har godt av å bli grasmark år om annet» skriver Joner, det ville være uklokt ikke å spise produktene fra dyra som har beitet der.

Annonse

I Norge vil en bærekraftig meny innebære bruk av produkter fra drøvtyggere da disse er de beste til å fordøye det som kan vokse i landet vårt, slik er det også i mange andre områder i verden.

Ytterligere svekkelse av økonomien i landbruket vil være lite romantisk for mange lokalsamfunn, men politisk vilje må til for å stabilisere dem, det haster. Nationen rapporterer nå om melkebønder som gir opp og at sauebøndene i Troms legger ned i stor stil.

Dette er dramatisk fordi bærekraftig mat også handler om økonomi, matsikkerhet og sosial trygghet. Her er husdyrproduksjon en nøkkel, innrettet på naturens premisser. Å påstå at dette er en blankofullmakt på raping er fortsatt unyansert.

At man vil svekke sunnheten i rødt kjøtt ved å putte det i samme kategori som bearbeidede og eventuelt prosesserte varer, faller på sin egen urimelighet. Her mener jeg miljøbevegelsen, politikere og media rått og unyansert har slukt den udokumenterte påstanden om at rødt kjøtt er helsefarlig.

Å plassere ansvar for klimaendringene på beitedyr kan ikke være viktigere enn å se hvordan rødt kjøtt kan forebygge de skadelige konsekvensene av eksempelvis jernmangel, - eller sult. Vår forvaltning av dyra, fôring og oppstalling, har betydning for helse og klima. Her er verdt å merke seg at kjøtt av elg ikke er karakterisert som rødt kjøtt i motsetning til ei ku som kun beiter.

Klimaproblemer og tap av naturmangfold må reverseres med kunnskap om helhetlig forvaltning.