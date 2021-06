Bacon passer til alt, også skandaler

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dyrerettsaktivister har gjort nye undercover avsløringer om misbrukte griser i Norge. Reaksjonene viser nok en gang hvor lite rettigheter dyr har i Norge.

For knapt to år siden så vi skremmende like avsløringer. Fra øverste hold i Nortura, Bondelaget og sågar fra Landbruksministeren ble det lovet oppvask, bot og bedring. Gilde rykket ut med helsides annonse i flere nasjonale aviser: "Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra." Og det virket! Salget har økt med 15 prosent siden forrige avsløring.

Men realitetene for grisene fortsatte å være en helt annen. Konfrontert med det to år gamle løftet er det plutselig ikke verdt avispapiret det er trykket på. På direkte spørsmål fra NRK endres slagordet fra "Hos Gilde skal du være trygg på at dyrene har hatt det godt" til "skal ha hatt det godt." Liten, men vesentlig forskjell der altså. Som om de nye avsløringene kun viser vanskelig å oppdage enkelttilfeller.

Tilfeldigvis klarte aktivistene å finne de få urepresentative gårdene hvor ting ikke var som de skulle være. 28 av 28 undersøkte gårder viste horrible forhold. Alle er enige om at det selvfølgelig skal være bra å være gris i Norge. Men det er så mange hensyn og så vanskelig å komme til bunns i problemet. Ikke minst, dette er jo ikke representativt for hele næringen, må vite.

Men det er faktisk kun tre alternativer her. Enten har aktivistene gått undercover på langt flere gårder og kun plukket ut det verste. Eller så er aktivistene veldig gode til å finne de gårdene som trenger tilsyn. Eller enda verre: Det er representativt.

Nortura og Bondelaget maner til sindighet: Dette er som HMS arbeid. Man må jobbe med holdninger og rutiner over tid. Det har jo kun gått noen år. Spørsmålet melder seg hos de fleste: Men om det er så vanskelig å finne ut av dette. Hvorfor ikke lytte til aktivistene som står bak avsløringene?

Norunn Haugen som stod bak den forrige runden med avsløringer har jobbet utrettelig mot norske politikere i de to siste årene. Likevel har lite konkret skjedd. Når aktivister kan avsløre disse forholdene på sin egen fritid, hvorfor er det så vanskelig for bransjen selv?

Mattilsynet svarer også at det er vanskelig. De står foran et dilemma med de mishandlede dyrene på den ene siden og at bonden kan miste livsgrunnlaget sitt på den andre siden.

Som flere har påpekt: Se for deg at Arbeidstilsynet sa at de «står i et dilemma» mellom å ta vare på arbeidere og arbeidsgivernes livsgrunnlag.

Men selv Mattilsynet har avslørt omfattende dårlige forhold hos grisebønder. Senest da de utførte uvarslede tilsyn i 2017.

Bøndene skylder på aktivistene. Det bøndene glemmer er at aktivistene har handlet ut fra nødrett. Akkurat som at noen ikke blir straffeforfulgt om de bryter seg inn i en bil for å redde en hund i den dødelige sommervarmen, burde heller ikke aktivister dømmes for lovbrudd for å avsløre et systemisk problem.

Men bøndene føler seg krenket. Med ett er overgriperen blitt til offer, og aktivistene for dyrene er blitt de slemme.

Hva sier det om oss som samfunn når alle i posisjon til å gjøre noe med disse dyrenes lidelse, snur seg bort og peker på andre? Verre når de slipper unna med det? Kan vi tenke oss en annen skandale uten bacon hvor dette hadde vært akseptabel oppførsel?