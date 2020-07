Avvikling av norsk småskala melkeproduksjon?

I Bondebladet 2. juli er Anders Felde, fylkesleder i Sogn og Fjordane Bondelag, intervjuet om sin bekymring for de mindre melkeproduksjonsbrukene, de såkalte 15-30 kyrsbrukene (De som er under 15 kyr regnes tilsynelatende ikke med).

Disse brukene forsvinner i raskt tempo. I det ordinære kvotesalget 2019 og i utkjøpsordningen var gjennomsnittstørrelsen på solgte kvoter under 100 000 liter. Årsakssammenhengen er sammensatt, men de to viktigste faktorene er lav lønnsomhet og løsdriftskravet. Det er også skapt en atmosfære av «get big or get out» i melkeproduksjonen. Man har ikke kunnet åpne et landbrukstidskrift uten å lese om driftige bønder med 15 millioner i gjeld og nybygde fjøs, store som idrettshaller.

Den sørgelige utviklingen for de små brukene er resultatet av en villet politikk med omsettelige kvoter, økte kvotetak og økonomisk stimulering av de store brukene.

Alle med noe innsikt om landbruk og økonomi visste også at løsdriftskravet ville nettopp føre til den utviklingen vi nå har sett når det gjelder de mindre brukene. Det er rimelig å anta at både politikere og aktører innen landbruket har sett på dette som et ønsket resultat av løsdriftskravet.

En har nå klart å få redusert antall melkeprodusenter til cirka 9000. Av disse har omtrent 60 prosent fortsatt båsfjøs. Det betyr at det må bygges 5000 nye fjøs innen 2034 hvis man vil beholde dagens struktur i melkeproduksjonen. Bortsett fra H og Frp, mener faktisk øvrige politiske partier at det også skal være små bruk og landbruk over hele landet. Dessverre er nok dette som så ofte ellers, bare festtaler fra politikernes side. Det er nok ikke evnen, men viljen til å gjøre noe med problemstillingen som mangler.

De enorme investeringskostnadene som løsdriftskravet innebærer, kan vanskelig forsvares med påstander om økt dyrevelferd (jamfør en kronikk i Nationen 23. mai 2016 av Olav Østerås).

De små og middelstore melkebrukene er viktige for selvforsyning, distriktlandbruket og kulturlandskapet. Det er også disse brukene som står for mangfoldet, som har gamle storferaser, driver med setring, utmarksbeite og så videre.

Det er maktpåliggende å sikre videre drift for disse. Det gjenstår imidlertid å se om det er mulig å snu dagens negative trend. Det er derfor viktig med kraftfulle grep: Gi unntak for løsdriftskravet for bruk under 30 kyr og øk driftstilskuddet og pyramide tilskuddet vesentlig for disse brukene.