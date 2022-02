Avlingsnivå for grovfôr

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det skal vera rettesnor for kor stort spreieareal ein skal kreva for kvar gjødseldyreeining. Det som bør vera utgangspunktet er kva som er ei optimal gjødsling for å få ei avling som det ikkje er avrenning frå.

Skal ein leggja eit reint økonomisk reknestykke i kroner til grunn so kan det kollidera med ei forsvarleg resursøkonomisk gjødsling.

Les også: Slik blir avlinga til Tor og andre bønder krympa i statistikken

Eg har ved fleire høve sett opp ei utrekning av avrenning/ tap av næringsstoffet Nitrogen frå eit paralellt forsøk på Særheim og Furuneset.

Annonse

Denne utrekninga synte at det utover 12 kg N tilført i gjødsel var det 70 prosent avrenning. Eller forklart på ein annan måte. Dei første 12 kg N gav 70 kg tørrstoff på kg N. Dei overskytande N-gjødselmengdene gav berre 21 kg tørrstoff pr kg N.

Ein må sjå dei ulike næringsstoffa som ein tilfører jorda i samanheng med kvarandre. For å få eit opptak i graset av 3,5 kg P, som forskriftene tillet i dag, so må det gjødslast samstundes med ei mengd N som heilt sikkert ikkje vert opptenken i plantane, men der ein stor del vert tap til vatn og luft.

Det må ikkje vera storleiken på kraftfôr-siloen og gjødselkjellaren som er rettesnora for gjødselforskriftene, men kor mykje jorda gjev att i avling med ei gjødselmengd som ikkje skapar avrenning.