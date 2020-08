Avkledd sentraliseringspolitikk

Da den digitale tidsalder for alvor tok fart en gang på slutten av 80-tallet omfavnet vi den med stor entusiasme. Vi så det som en gyllen anledning til å få nye, interessante og flere arbeidsplasser spredt utover hele landet. For oss kvinner, som var fra områder med få arbeidsplassene tilpasset vår utdanning, så vi for oss at vi slapp å flytte bort. Vi var overbevist om at vi gikk inn en ny tidsalder der geografisk avstand ikke lenger dominerte flyttemønster og jobbmuligheter.

Men det gikk ikke lang tid før vi så at offentlige institusjoner og statlige arbeidsplasser fortsatte å forsvinne fra distriktene, jobber som ikke var avhengig av geografi, men som likevel var utsatt for den magnetiske tiltrekningen til sentrum.

Nei, dette er ikke en «sytehistorie» om stakkars oss i Finnmark. Dette er heller ikke en historie som bare handler om urett sett i et nord-sør-perspektiv. I alle fall ikke bare det. Det handler om å legge arbeidsplasser til større steder på bekostning av små steder helt uten begrunnelse. Til og med sittende regjeringen har innsett denne ubalansen og ønsker (i alle fall i teorien) å gjøre noe med det.

I september 2019 kommer det en pressemelding fra regjeringen der det står:

«Regjeringen tar nye grep for å rette opp utviklingen med sentralisering av statlige arbeidsplasser som har pågått under flere regjeringer. – Vi følger opp de høye ambisjonene i Granavolden-erklæringen, og gjør nå enda mer for å sikre en god regional fordeling av statlige kompetansearbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.»

Nå må det være lov å si at det er langt fra ord til handling, for sentralisering av arbeidsplasser fortsetter i et forrykende tempo. Det skjer samtidig som digitale løsninger blir stadig bedre og gir muligheter for å gjøre en like god jobb fra Værøy i Nordland som fra Bryggen i Bergen.

Argumentene for å samle arbeidstakere fysisk var kvalitet, kompetanse, fagmiljø, seminarer og workshops, utvikling, innovasjon og andre fyndord i samme gate. Og vi som bodde utenfor de innovative miljø (som jo var i større byer, må vite) måtte bruke tusenvis av reisekroner og utallige reisetimer for å ikke sakke akterut i den rivende utviklingen i vårt moderne samfunn.

Så kom koronaen, og da var det plutselig helt greit med hjemmekontor og at jobben kunne gjøres fra hvor som helst. Fagmiljø, arbeidskamerater, lange lunsjer, uendelige kaffepauser og intetsigende samtaler ved kaffemaskinen var ikke lenger en innertier for å få gjort jobben. Kanskje tvert imot.

Jobben ble gjort der folk var, ofte med mindre tidsbruk men med minst like god kvalitet. Og det tror jeg både politikere, fagfolk og næringslivstopper alltid har visst.

Så hvorfor skulle det da være et poeng å ikke utnytte de digitale plattformenes muligheter for å få et helt land til å blomstre og utvikle seg?

Jeg tror svaret er makt og innflytelse til å påvirke for å få gjennom sine ønsker både økonomisk og politisk. Bare se på fiskeriene og hvordan denne nasjonalrikdommen forvaltes, hvem som forvalter den, hvor de bor, hvor rike de er og i hvilket miljø de vanker i.

Vi hadde de digitale mulighetene til å ta hele landet i bruk lenge før koronaen.

Og for å få det til er man ikke tjent med at flere skal ha en bit av kaka. Derfor er erfaringen fra koronasituasjonen urovekkende for de maktstrukturene som har eksistert før pandemien. Nå ser både sentrale maktfolk, institusjoner og folk flest at de digitale mulighetene gjør at vi i større grad kan bli vår egen lykkes smed, og at makta fordeles på flere og at den spres utover hele landet.

Vi hadde de digitale mulighetene til å ta hele landet i bruk lenge før koronaen. Verktøyet lå der, vi kunne jobbe fra hvor som helst og vi ønsket det. Det visste også politikere og beslutningstakere, men klarte likevel å fortsette sentralisering av arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, makt og myndighet. Helt bevisst og uten gode argumenter. Det er helt ubegripelig, det er arrogant - og det gjør meg så forbanna.

Koronaen har vist at folk kan jobbe effektivt og godt fra kjøkkenbenken, hyttedoen eller hjemmekontoret i hver en krok av landet. Da må dere som bestemmer i dette landet komme opp med meeeeget gode argumenter for å sentralisere arbeidsplasser, ellers har dere mistet all troverdighet. Det er direkte flaut å se hvor avkledd dere er når dere argumenterer for sentralisering. Ser dere ikke det selv?