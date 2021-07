Avgiftene på grensehandelsutsatte varer må kuttes

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det har vært positivt for norsk handelsnæring og norsk økonomi at avgiftene på flere grensehandelsutsatte varer har blitt senket det siste året. Senest i revidert nasjonalbudsjett før sommeren hvor avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble fjernet. Billig brus har vært en av flere grunner til at nordmenn valfarter til Sverige for å handle.

Men prisen på snus, sigaretter og annen tobakk er også en viktig årsak til at nordmenn setter i bilen mot grensen. Det er derfor synd at statsministerkandidat Vedum, som i flere år har snakket om avgiftsnivåets betydning for grensehandel, i Nationen 7. juli forteller at han ikke ønsker å senke disse avgiftene.

Det er ingen som ønsker at flere barn og unge skal begynne med tobakk. Men vi må innse at når avgiftsforskjellen mellom Norge og Sverige er såpass stor vil mange reise for å handle. En grensehandelsanalyse fra FHI peker også på at vi hamstrer mer av de særavgiftsbelagte varene ved grensehandel enn ved normal handel. Folkehelsen blir ikke bedre av det handles i Sverige fremfor Norge. Derimot rammer det norsk handel, arbeidsplasser og økonomi.

I 2019 foretok nordmenn nærmere 10 millioner dagsturer for å handle i våre naboland, ifølge SSB. På disse dagsturene la vi igjen 16 milliarder kroner i utenlandske, primært svenske, butikker. Ser vi på Ola og Karis samlede handel i svenske butikker, konkluderer en ny svensk rapport fra HUI Research med at den utgjorde hele 28 milliarder svenske kroner i 2019. Den norske grensehandelen er betydelig, og den vokser.

Vi må sikre at norske bensinstasjoner, kiosker og butikker konkurrerer på like vilkår med de svenske når de konkurrer om de samme kundene.