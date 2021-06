Avfallshåndteringen må bli smartere

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Stortinget har vedtatt ambisiøse klimamål for Norge, som det er bred oppslutning om. Som følge av dette har vi de siste årene sett økt forståelse for avfall som ressurs for eksempel til gjenbruk eller energigjenvinning. Det er gledelig. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ser imidlertid behov for mer innovasjon, bedre samhandling og planlegging av infrastruktur for håndtering av avfall. Det er klimaleit når bærekraftige og innovative renovasjonsløsninger hindres pga. mangel på kunnskap, dårlig planlegging eller misforstått tolking av lovverk.

Les også: Når maten blir til søppel

Eksempelvis når nye boligområder skal bygges ut, bør man allerede i reguleringsarbeidet innarbeide avfallshåndtering som en del av infrastrukturen. Dette handler ikke lenger bare om adkomst for renovasjonsbiler, men underjordiske avfallsrør som en del av det såkalte stamnettet som strøm, vann og avløp. Glemmer man dette blir det gjerne for dyrt i etterkant å skulle innarbeide nedgravde løsninger.

Annonse

Andre eksempler NKF kjenner til er at utbygger nektes å etablere «avfallsbrønner» fordi det er for nær en vei og man er redd noen skal falle ned i brønnen. Dette er mangel på kunnskap om at moderne avfallsbrønner er lukket og umulig å falle ned i.

Det er et uttalt politisk mål at husholdningene, særlig i byene, i mindre grad skal eie egen bil. Det gir samtidig en utfordring når husholdningene skal kvitte seg med avfall utover ordinært husholdningsavfall. Gamle møbler, kjøleskap, TV osv. kastes jo med jevne mellomrom. Det normale har ofte vært at husholdningene kjører dette til et avfallsanlegg.

Les også: Vil lage emballasje som både kan resirkuleres og gi holdbar mat

Når færre har egen bile blir det en utfordring å kvitte seg med slikt avfall. Fra tid til annen ser vi dessverre at dette bare settes fra seg på et fortau. Denne utviklingen må vi stoppe. Derfor bør vi fremover ser på behov for å planlegge for mer fleksible håndtering av slikt avfall, både med tanke på tilrettelegging for minigjenbruksstasjoner, kildesorteringstorg eller kanskje også egne droppestasjoner i borettslag.

Det finnes mange miljøvennlige og innovative renovasjonsløsninger. Det som er viktig er å planlegge godt og legge til rette for at løsningene kan tas i bruk.