Avansert utredning

Et utvalg som har utredet saken konkluderer bl.a. med:

«Større bruk taper mest pr. årsverk i alle alternativene. Det skyldes at store melkebruk produserer vesentlig mer melk pr. årsverk enn mindre bruk» som det heter i rapporten. Det minner meg om en annen oppsiktsvekkende oppdagelse: Ekteskapet er den vanligste årsaken til skilsmisse.

Det er forunderlig vinkling på problematikken som Nationen tydeligvis henger seg på med store overskrifter. Jeg har til gode å se tilsvarende omsorg for små og mindre bruk som i årrekker blir rammet av samfunnsendringer og vedtak som de større i mindre grad har opplevd tilsvarende negativt. De årlige jordbruksforhandlingene kan være et eksempel, der de minste melkebruka år om annet har fått dårlige rammebetingelser, ikke bare i kronebeløp men relativt sett ut fra sin størrelse.

Norske melkeprodusenter står overfor enda en alvorlig utfordring: Krav om løsdrift fra 2034.

Konsekvensen av dette kravet starter ikke i 2033 men NÅ. Mange melkebønder vil opplagt måtte slutte med melkeproduksjon først og fremst fordi det ikke er økonomi til å foreta en så kraftig investering som overgang til løsdrift innebærer. Med nedslitte driftsbygninger, dårlig økonomi, høy alder på driverne og generasjonsskifter vil avskallingen forsterkes i åra framover.

Jeg registrerer at Nationen er fraværende i denne debatten. Hva blir konsekvensene? Hvem og hvor mange vil slutte med melkeproduksjon? Hvor er brukene beliggende av dem som går ut? Hvilke planer utarbeides for å forhindre et ras av nedleggelser? Hva gjør faglaga? Hvilken omsorg, interesse og løsningsforslag viser samvirkebedriftene? Hvordan vil kravet påvirke strukturen i melkeproduksjonen? Blir konsekvensene her som ofte ellers: En sterk sentralisering? Vil tilgangen på norskprodusert mat til egen befolkning styrkes i en verden der det eneste sikre er det usikre?