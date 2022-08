Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Aftenposten fortalte 27. juli at «flere av verdens beste utholdenhetsutøvere sparer ikke godteposen til lørdag» i en reportasje om Anders Aukland. Reportasjen er historieløs og ulogisk.

Professor i medisin Stephen Phinney utførte en rekke kontrollerte forsøk på 1980-tallet der han viste at et kosthold med lite karbohydrat og mye fett gir minst like god utholdenhet som et karbohydratrikt kosthold. Et høyfettkosthold sparer musklenes glykogenlagre og gjør at det ikke er nødvendig å «spise seg opp» på karbohydrater for å maksimere glykogenlagrene før man deltar i utholdenhetsidrett.

Jeg anbefaler The art and science of low carbohydrate living (2011) av Stephen D. Phinney og Jeff S. Volek, begge med medisinsk doktorgrad, til dem som ønsker å forstå vitenskapen bak lavkarbokosthold. I oppfølgeren The art and science of low carbohydrate performance (2012) forklarer de resultater fra kontrollerte forsøk som viser at det ikke er gunstig å innta store mengder sukker og søtsaker under langvarige utholdenhetsøvelser.

Liknende erfaringer gjorde også legen Frederick Schwatka (1849–1992) da han i 1878–1892 reiste nesten 5 000 km gjennom kanadisk Arktis med to inuittfamilier. Etter en tilpasning til høyfettkosthold var utholdenheten på topp etter 2–3 uker. Ekspedisjonsmedlemmene fant at et kosthold der fett tilførte en dominerende andel av energien, var langt bedre enn alternativene.

Aukland tror at man må tilføre seg sukker omtrent hele dagen for å yte maksimalt. Fett inneholder 2,5 ganger energimengden til karbohydrat (sukker) per vektenhet og gir høyere utholdenhet uten at store glykogenlagre er nødvendige. Et fettrikt kosthold gjør at man kan få i seg like mye energi med under halve mengden mat, sammenliknet med et kosthold der karbohydrater dominerer.

Etter en tilvenningsperiode kan man innta mellomlange fettsyrer (kaprylsyre, kaprinsyre), som raskt omdannes i mitokondriene og danner langt mer ATP enn fra glukose. Et fettrikt kosthold er særlig gunstig ved lange utholdenhetsøvelser.

Et høyt sukkerinntak øker aldringsprosessen ved å danne kryssforbindelser mellom bindevev og fører til inflammasjon, samtidig som sukker gir en berg-og-dalbane-profil i blodsukkeret.

Erfaringer fra superlange løp har vist at de som er tilvent høyfettkosthold, kommer i mål uten tegn på lavt blodsukker og glykogenmangel, som svimmelhet, desorientering, tåkesyn og depresjon.

Aukland er åpenbart et naturtalent, men det betyr ikke at hans usunne kosthold er en «suksessoppskrift». Heller ikke Winston Churchill (1874–1965), som ble over 90 år gammel til tross for en livsstil med sigarrøyking og whisky, overvekt og mangel på mosjon.

Mange idrettsutøvere som følger rådene til ernæringsfysiologer og trenere, kunne prestert minst like godt om de hadde levd på et kosthold vår art er tilpasset gjennom evolusjonen. Et kosthold dominert av sukker har vist seg å være helseskadelig og livsforkortende på lang sikt. Det er imidlertid ikke for sent å legge om kursen for en mann på 50 år, som feilaktig tror at hans enorme sukkerinntak ligger til grunn for hans suksess.