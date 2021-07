Auka produksjon av Jarlsbergost i Elnesvågen!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Meieriet skal produsere om lag 100 tonn Jarlsbergost i månaden i eit år for å støtte meieriet i Irland i startfasen. Konserndirektør Per Ivar Berg seier seg glad for dette i ei melding til produsentane. Eg les denne produsentmeldinga som ein freistnad på stoppe den aukande misnøye hos norske mjølkeprodusentar over den tvilsame investeringa i Irland.

Regjeringa fjerna eksportstøtta. I denne saka har regjeringa ”vore meir katolsk enn paven” då dei fjerna eksportstøtta for Jarlsbergost. Dette resulterte i at Tine har investert nærare 1 milliard i eit produksjonsanlegg i Irland for på den måten å omgå konsekvensane av stortingsvedtaket. På Island har dei ikkjeinnført WTO kravet og der er osteeksporten dobla, medan vi her i Norge har auka importen av ost tilsvarande 50 mjølkebruk. Det er og døme på butikkjeder som importerer og pakkar om importert ost.

Osteeventyret i Irland: Føremålsparagrafen til Tine er mottaksplikta å ta hand om og omsette norsk mjølk til best mogleg pris for norske bønder. Sjølv om det er både styre og årsmøtevedtak på etableringa Irland er det ei vågal investering. Eg er i alle høve redd for konsekvensane og vonar eg tek feil. Det er i alle høve norske mjølkeprodusentar, som må ta rekninga. Tapa vert neppe dekt av direktørane sine sluttavtalar og bonusar. Tidlegare røynsler med utanlandske eventyr i så vel USA som nordiske land gjer at ein bør vise varsemd med å gi seg ut på fleire eventyr i utlandet.

Investering på lykke og fromme: Det ser ikkje ut for at Tine har lukkast særleg godt i startfasen. Utsleppsløyvet skulle vore på plass før eit starta noko bygging. Det same skulle vore avklara med forureining av annan industri i området før etablering. Dette vitnar om uerfarne etablerarar, som no gjer sitt beste for å bortforklare konsekvensane av desse elementære startvanskane.

Basert på Irsk mjølk? Produksjonsmeieriet i Irland skulle produsere Jarlsbergost på irsk mjølk. Difor støtta regjeringa ei styrt avvikling av mjølkekvotar i Norge tilsvarande det flyttinga av osteproduksjonen til Irland reduserte norsk mjølkeproduksjon. Då ein skulle starte opp med produksjonen i Irland synte det seg at det ikkje var nok tilgjengeleg irsk mjølk. Dette saman med modningstid gjer at ein treng hjelp frå Elnesvågen til ein kjem i full produksjon og får bygd opp lagra i Irland, seier direktør for internasjonal produksjon Ketil Haddeland til Nationen.