Au da, Pollestad!

«Det er to ting som har en lei tendens til å skli ut. Det første er ungdomsfester. Det andre er klimadebatter». Slik innleder Geir Pollestad en artikkel om klimadebatten i Nationen 1.07.

Les debattartikkelen til Pollestad her:

Les også: Kampen om det grøne

Selv sklir Pollestad ut og ender i grøfta når han sier at mange av dem som ønsker debatt om klimasaken i Senterpartiet «ikke engang er særlig glad i partiet». Han synes også det er «sørgelig å måtte kjempa kampen sammen med folk som har så rare meninger og så mange fjerne løsninger».

Det er uklart hvem Pollestad sikter til, men vi håper det ikke er egne partifeller. Uansett burde Pollestad unngå å mistenkeliggjøre, stemple og nedsnakke folk som har andre oppfatninger enn sine egne. Han burde ta inn over seg at flere og flere oppfatter klimasaken som den største eksistensielle utfordringen vi mennesker står overfor og at det er naturlig at meningsspekteret er stort.

Annonse

Forbrenningen av olje og gass de siste 100 år har allerede påført klimaet stor og varig skade og stadig flere nærer en stor bekymring for konsekvensene av å fortsette oljeutvinning og forbrenning i ytterligere femti år.

Innen Sp spenner holdning til norsk oljeutvinning vidt, fra det å vedta en offensiv sluttdato (Åslaug Haga) til å la markedet styre (Pollestad m.fl.). Det må nå stimuleres til en konstruktiv, saklig og åpen debatt som kan lede fram til gode standpunkter som partiet kan stå sammen om. Det bør også Pollestad forsøke å bidra til.

Den type holdninger som Pollestad forfekter gjør at mange oppfatter Sp som en baktropp i klimakampen. Men kampen for klimaet blir viktigere for fler og fler. Derfor bør Sp bør innta en mer offensiv klimapolitikk.

Sps politikk for desentralisering, nasjonalt eierskap, forsvar an nasjonalstaten, levende distrikter, og så videre. er grunnleggende viktige elementer i kampen for å bevare natur og klima. Men et offensivt Sp bør også være på parti med fremtidige generasjoner og arbeide for raskest mulig overgang fra olje og gassproduksjon til innsats og utvikling innenfor den fremtidsrettede fornybarsektoren.

I artikkelen nevner Pollestad Nationens Hilde Lysengen Havro som eksempel på folk som har en radikal tilnærming til klimaspørsmålet og som «lever i by og som lever av overføringer fra fellesskapet». Dette er jo uvanlig nedsettende og usaklig tale fra en stortingsrepresentant! Men vi er sikre på at Pollestad egentlig vet at det er han selv, som stortingsrepresentant, som lever av overføringer fra fellesskapet, ikke Havro! Og vi tror Pollestad har potensial for en langt mer aktuell holdning til norsk utvinning av olje og gass enn det han har presentert så lang.

Flere i partiet som har Pollestads tilnærming til norsk oljeproduksjon mener at Sp ikke «har noe å skjemmes over» i klima- og oljepolitikken. Men dette signaliserer jo en svært beskjeden ambisjon på dette viktige saksfeltet. Et Sp som derimot evner og presenterer politikk vi kan være stolte av også innenfor olje- og klimapolitikken, vil gi tilslutning fra store, nye velgergrupper fremover mot neste valg.