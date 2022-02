Atomkraft gir ikke «grønn energi»

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen hadde 8. februar et stort oppslag om atomkraft der journalister fra Faktisk.no sammenlikner arealkravet for vindmøller til havs med arealbruken for et atomkraftverk i Frankrike.

De konkluderer at «kjernekraft er en ganske grønn form for energi, lang grønnere enn for eksempel kull og gass».

De utelater alle trinn som går forut for produksjonen av elektrisitet i atomkraft: gruvedrift, urananrikning, produksjon av uranstavene som brukes i reaktorene, termisk forurensning, samt alle trinn som følger etter bruken av uran.

Reaktorene produserer plutonium, som kan brukes til å lage atombomber, og avfallet må lagres i hundretusener av år før det er ufarlig.

Tar man med alle trinnene, ser regnestykket helt annerledes ut. Radioaktive forurensninger har regionale og globale følger, mens vindkraftverk virker lokalt. Det finnes minst 20 gode argumenter for ikke å satse på atomkraftverk i Norge; de fleste var kjent på 1970-tallet, da Stortinget avgjorde at NVE ikke skulle fortsette sine utredninger om hvor atomkraftverk kunne bygges i Norge.

Den ballen er med andre ord lagt død for lengst. Norge har «grønn» energi i form av vannkraft, som riktig nok betyr naturinngrep, men sammenliknet med atomkraftverk er forskjellen åpenbart i favør av vannkraft.

Hvem er den «ideelle, uavhengige» organisasjonen Faktisk.no?

Den er verken ideell eller uavhengig, selv om nettsiden hevder det. Faktisk.no er et aksjeselskap finansiert av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia med tilskudd (2021) fra statsbudsjettet, Medietilsynet, Medietilsynet og IFCN (International Fact-Checking Network og YouTube) og Facebook. Det er følgelig ikke uavhengig.

Med inntekter i 2020 på 11,5 millioner (lønnskostnadene var på 8,37 millioner) er de en slagkraftig organisasjon som vinner innpass i dominerende medier.

Så vidt jeg kan se av listen over de 15 ansatte, har ingen av dem kompetanse innen naturvitenskap, medisin, evolusjon eller helse. To ansatte er cand.polit., en har treårig utdanning fra BI, en annen en uspesifisert utdanning fra UiO, fire er advokater, en har to bachelorgrader i markedsføring, en annen en mastergrad i mediestudier fra UiO, en er «informasjonsrådgiver» og ytterligere tre saksbehandlere eller rådgiver.

Før Nationen publiserer en artikkel på 1,5 side om et kontroversielt spørsmål, burde redaktøren undersøke hvorvidt forfatterne har kompetanse innen området de uttaler seg om.

Etter omkring ti års forskning og studier av energipolitikk er det for meg åpenbart at deres uttalelser ikke har et faglig fundament som rettferdiggjør at de slapp til med innlegget.