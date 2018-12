Atle Hamar om gode prosesser

Gunnar Gundersen lager eventyrfortellinger om ulveforvaltningen, skriver statssekretær Atle Hamar i Nationen den 14.12. Men når han begrunner sitt forsvar av departementets nye treneringsrunde med generelle utsagn om at Norge har et profesjonelt, lojalt og godt skolert byråkrati som vi kan være stolt over, gjør han det litt for enkelt for seg.

Det hadde vært langt nyttigere å benytte spalteplassen til å gi en ordentlig forklaring på sendrektigheten enn å forsøke å idiotforklare en tidligere stortingsrepresentant.

Jeg laster ikke ulven for at den vil ha sau eller Elvestuen for at han demonstrerer sin makt. De som er mest å klandre, er et likegyldig og mangelfullt informert stortingsflertall uten interesse for hvordan vi har kommet hit vi er, stikk i strid med de forutsetninger som ble lagt til grunn da Norge ratifiserte Bernkonvensjonen i 1986.

Dette har jeg skrevet bok om, men den bør nok ikke statssekretæren lese dersom han fortsatt vil være urokkelig i sin tro på byråkratiets fortreffelighet.